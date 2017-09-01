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    Harcamaların yarısını AB’den isteyecek

    AA
    01.09.2017 - 10:12 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 10:12

    Macaristan Devlet Bakanı Janos Lazar, AB’nin sığınmacıların girişini engellemek için sınırlarına jiletli tel örgü çeken ülkesinin sınır koruma giderlerinin yarısını ödemesi gerektiğini söyledi.

    SIĞINMACI krizinin başlangıcından bugüne kadar Macaristan’ın, kendi vatandaşlarından topladığı vergilerle Schengen bölgesini tel örgü inşa ederek ve sınır koruma ekipleri eğiterek korumaya devam ettiğini belirten Lazar, “Macaristan sadece kendisini değil aynı zamanda kıtadaki tüm vatandaşları yasa dışı göçe karşı koruyor. Avrupa vatandaşlarının güvenliğini Macar polisler ve askerler sağlıyor demek abartılı bir iddia olmaz” dedi.

    Avrupa’nın dayanışma kapmasında Macaristan’ın sınır koruma giderlerinin yarısını ödemesi gerektiğini de öne süren Lazar, “Başbakan Viktor Orban, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’e, şu ana kadar 800 milyon euroyu bulan Macaristan’ın sınır koruma harcamalarının yüzde 50’sini Brüksel’in ödemesi için mektup yazacak” dedi.

    ‘AB BAZI ÜLKELERE YARDIM ETTİ’
    Lazar, AB’nin bazı ülkelere bu konuda çeşitli yardımlar yaptığını, bu konuda Macaristan’a da yardım edilmesini isteyerek, şunları kaydetti:
    “AB Komisyon bugüne kadar birkaç ülkeye yardım etti. Yunanistan kendisine söz verilerin 1 milyar euronun yarısını aldı. İtalya 656 milyon, Bulgaristan ise 100 milyon euro aldı. Macaristan’ın da başvuru vakti geldi.”

    Etiketler: Janos Lazar , Macaristan , AB
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