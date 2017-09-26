Harcamada lider Ankara oldu

TÜİK, 2016 yılına ilişkin gelir ve yaşam koşullarının bölgelere göre sonuçlarını açıkladı. Bu çerçevede, 2016 yılında Türkiye’de ortalama kişilerin geliri 19 bin 139 lira olurken, Ankara’nın yer aldığı bölgede gelir tutarının 26 bin 486 lirayı buldu. Ankara 2015 yılı hanehalkı fert gelirinde de ilk sırada gelmişti. Ankara’nın içinde yer aldığı bölgeyi, 26 bin 41 lira ile İstanbul, 23 bin 612 lira ile de İzmir Bölgesi izledi.

EN YOKSULUMUZ VAN, MUŞ, BİTLİS

Yeni Şafak'ın haberine göre ortalama yıllık fert gelirinin en düşük olduğu iller ise 8 bin 679 TL ile Mardin, Batman, Şırnak, Siirt illeri oldu. 8 bin 794 lira ile Şanlıurfa, Diyarbakır bu illeri takip etti. En düşük kişi gelirine sahip illerin arasında 11 bin 88 lira ile de Van, Muş, Bitlis, Hakkari illeri olduğu görüldü. Van, Muş, Bitlis, Hakkari illeri aynı zamanda gelir dağılımında eşitsizliğin yaşandığı illerin başında geldi.

11 İLDE GELİR DAĞILIMI EŞİT

Gini değerinin en düşük olduğu dolayısıyla da sıfıra yakınlaştıkça gelir dağılımının daha eşit olan bölgelerin başında 0,315 katsayı ile Zonguldak, Karabük, Bartın ve Erzurum, Erzincan, Bayburt illeri geldi. Bu illeri 0,317 katsayı ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova illeri takip etti. Katsayının en yüksek, bire yaklaşmasından dolayı da gelir dağılımında eşitsizliğin biraz daha fazla olduğu bölgelerin başında ise 0,414 ile Adana, Mersin illeri, 0,413 katsayı ile İstanbul’un geldiği hesaplandı.

YOKSULLUK MAKASI 7,7 KAT

Öte yandan en zengin yüzde 20’lik kesim ile en yoksul yüzde 20’lik kesim arasındaki gelir dağılımı makası da netleşti. 2016 yılında bu makasın 7,7 kat olarak açıldığı görüldü. Buna göre, yoksulluk makasının en az olduğu illeri Zonguldak ve Karabük en fazla olduğu iller ise Van ve Muş oldu.

13 İLİN REFAHI İYİ DURUMDA

Yoksulluk hesaplanırken, bireysel gelir dağılımının yüzde 50’si temel alınarak da göreceli yoksulluk hesaplaması yapılıyor. TÜİK’in bu hesaplama üzerinden yaptığı belirlemelere göre, Zonguldak, Bartın ve Karabük aynı zamanda yüzde 5,1 ile geliri üzerinden göreceli olarak yoksulluğun en düşük olduğu iller arasında yerini aldı.

8 İL GÖRECELİ OLARAK YOKSUL

Aynı hesaplamada göreceli yoksulluğun en yüksek olduğu illerin başında ise yüzde 15,9 ile Adana ve Mersin illerinin olması dikkat çekti.Yüzde 14,7 ile de Antalya, Isparta ve Burdur takip etti. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ise yüzde 14,2 ile gelire dayalı yoksulluğun en yüksek oduğu il sıralamaları arasında yerini aldı.