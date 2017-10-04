Harbiye’de sonbahar

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda müzik ve eğlence sonbaharda da devam ediyor. Muud ve Zubizu Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında pek çok sanatçı sevenleriyle buluşacak.

Yeni maraton bu akşam Berkay’ın vereceği konserle başlayacak. Yarın da rock müziğin sevilen isimlerinden Teoman sahnede olacak. Mekânın konser programı şöyle devam ediyor: 6 Ekim:Dany Brillant, 7 Ekim: Şebnem Ferah, 8 Ekim: Ferhat Göçer&ENBE, 11 Ekim: Bülent Ortaçgil&Birsen Tezer, 12 Ekim: Haluk Levent, 13 Ekim: Kenan Doğulu, 14: EkimAthena, 15 Ekim: Sibel Can... Seri, 18 Ekim akşamı MFÖ’nün vereceği konserle noktalanacak.