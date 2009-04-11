Gülşah Erkaya yazıyor

Nedense sahadaki ve tribündeki iki Yıldırım’ı ve maçın gidişatını görünce bu marş aklıma geldi. “Yıldırımlar yaratan bir ırkın ahfadıyız...”

Şair burada yıldırımlar yaratan bir ırkın torunlarıyız derken, Kocaeli’ne damgasını vuran iki Yıldırım’dan söz etmiyor sanırım... Yıldırımlar’dan başkan olanı rakip taraftara “Siz bu kafayla gitmeye devam edin” diyor. Hakem olanı ise yazsak destan olacak icraatlara imza atıyor.

Kartal Yuvalarında Hürdür Millet Seninle...

Diye devam eder Harbiye Marşı. Ve şair burada aslında kinaye yapıyor. Her şeye karşı olan ÇARŞI’ya yapılanları edebi bir dille eleştiriyor... Kartal yuvalarında hegamonya kurmaya çalışanları kınıyor...

Sarsılmayan Azminle Çelik Kaleler Erir...

Diyen şair, burada da Bülent Yıldırım’a gönderme yapıyor. Yıldırım’ın maçı katlettiğini bilen şair, bunu bilmemezlikten gelip, hakemi övüyormuş gibi görünerek aslında ‘Tecahülü Arifane” sanatının en ince örneklerinden birisini veriyor. Lige tutunmak için can havliyle aslan gibi mücadele eden Kocaelispor’un hakkının yendiğini, böyle giderse Anadolu-İstanbul ayrımının asla sona ermeyeceğini, hak yiyenin aslında ne yediğini vurgulamak istiyor.

Çıkardığın Dehalar Semalara Yükselir...

Derken aslında Kinaye sanatını kullanarak hedefe dolaylı yoldan giden şair, “Büyüklere dokunmayan yılan bin yaşar, hakemlik hayatı uzun olur, üç vakte kadar FIFA’lara, UEFA’lara, SEMA’lara yükselir” demek istiyor.

Aslında şair burada “Türükürürüm böyle adaletin içine” demek istiyor ama %39’dan çekindiği için diyemiyor.

Sporun, politikanın, adaletsizliğin, altta kalanın canı çıksın anlayışının, gücün ve paranın bu kadar etkili ve belirleyici olmasına isyan eden şair, burada hakeme ‘DEHA’ derken aslında, “Biz de salak değiliz. Neyin ne olduğunu görüyoruz” demek istiyor.

Şahikalar Üstünde Meydan Okur Bu Erler...

Sözleriyle, “Evet meydan okur, emek verir, ligde kalmak için varını yoğunu ortaya koyar ama yine de asrımızın silahı olan düdüğü elinde tutanın dediği olur” demek isteyen şair, son sanat olarak da MECAZ’ı kullanıyor.

Ahfadı olduğumuz ırk artık Ankara Savaşı’ndaki gibi kaybetmek pahasına, mertlikten, dürüstlükten ödün vermeyen Yıldırımlar değil, ufacık bir düdüğü bile hakkaniyetle öttürmeyi beceremeyen Yıldırımcıklar yaratıyor ne yazık ki...

Kocaeli ve Anadolu futbolu adına söylenecek ne var ki? “Vermeyince mabud, neylesin Mahmut” ya da “Kaderimse düşerim”...