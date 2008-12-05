Haraka Karaka Hawa Baraka

‘Denizleri seviyorsan dalgaları da seveceksin, Uçmayı seviyorsan, düşmeyi de bileceksin’ buyurmuş şair. Düştüğünde, sümüklü mahalle çocukları gibi etrafa söverek, ağlayarak değil, gözündeki yaşı elinin tersi ile silerek, dimdik kalkacaksın ayağa. Fenerbahçeli olmanın ağırlığı bunu gerektirir. İşte bu yüzden de ‘Bir gün Herkes Fenerbahçeli olamaz. Yenilginin en derin ve karanlık çukurunda bile kendine, özüne sahip çıkabilenler, gelecekteki zaferlerin mimarları olabilirler ancak.

17 Mayıs 2006 Denizli – Fenerbahçe maçı sonrası bunları çiziktirmişiz. Fenerbah

Edip Uras yazıyor

çe’nin kaybettiği belki de ‘en değerli’ şampiyonluktan sonra yine horozların diyarındaydı Fenerbahçe. Denizli deplasmanları uzun süre ‘o’ maçı çağrıştıracak ister istemez.

Maç öncesi tabloda bol gollü maçların takımı Denizli hem çok gol yiyor hem de atıyordu. Fenerbahçe’nin deplasman maçları en sağlam uyku ilacını aratmıyordu. Deplasmanda sadece Kocaelispor’u uzatmanın da uzatmasında yenebilen Fenerbahçe, son maçlarda deplasmanlarda defansif oyunu tercih ediyor, ne izleyici ne de takım bu işten faydalanıyordu. Aragones Dede için ‘deplasmanda bir puan’ iyiydi. Sezon sonunda şampiyonla aradaki puan farkı kesinleşince yol boyunca düşürdüğü puanları birileri gösterir elbet dedeye. Tazminat ödemeyecekse başarısızlığa tahammülü yoktur Aziz Yıldırım’ın.

Maçın ilk yarısı normal Fenerbahçe deplasmanı formatındaydı. Rakip defansın arasında gariban birkaç Fener’li gol aramaya çalıştı durdu. Buna karşılık ne sürprizdir ki (şaşırdınız mı gerçekten?) devrenin en önemli pozisyonunu Denizlispor yakaladı, Volkan parmaklarıyla korneri buldu. Çift ön libero ile oynayan Fenerbahçe, hücumlarda yine etkisizdi.

İkinci yarı sahte bir Fenerbahçe baskısı ile başladı, ama maç özetlerine görüntü seçenler Fenerbahçe bu baskıyı pozisyonlarla taçlandıramadığından bunu kısa görüntülere yansıtamayacaklar. Ara sıra görülen seri paslaşmalar göze hoş gelse de etkisiz alanlarda çocuk eğlendirmekten öteye gitmedi.

Dede yarım saat dolarken maçın en önemli ve beklenen hareketini yaptı. Defansif oyunun taşları Josico ve Wederson yerine Emre ve Deivid maçı kurtarmak için formaları giydiler. Bu deplasmanda daha önce neden bu kadro çıkmaz diye düşünmeye fırsat kalmadı, Emre oyuna girer girmez Fenerbahçe’nin bu sezon attığı en güzel gollerden birine imza attı.

Son yarım saat Fenerbahçe skoru korurken uzaktan şutlarla gol aradı. Deivid’in nerdeyse arkadaki ağlarla kucaklaşan müthiş şutunu gol olarak değerlendirmeyen yardımcı hakeme nasıl bir mazeret bulmalı bilemiyoruz.

Saçma sarı kartların adamları Guiza, topa aşırtma vuruş yapma şansını düdüğe rağmen tepemedi, ofsayt olmasaydı ne güzel gol olurdu dedirtti, Kazım şımarıklığı ile taraftarları delirtti.

Maç sonrası ‘takımımın oyunundan çok memnunum’ diyen Denizlispor teknik direktörü Ümit Kayıhan yenik hocaların sihirli kelimesi ‘takdir hakları’ kelimesini güzel kullandı, yeniden işsiz kalıp televizyon yorumculuğuna döndüğünde ‘tarafsız´ yorumlarına kaldığı yerden devam eder ümidindeyiz.

Klasik bir Fenerbahçe deplasman maçıydı, durgun ve heyecansız. Fenerbahçe uzaktan attığı nefis bir golle maçı kazandı, bir nefis golü de ‘görülmedi’. Oyunun genelinde kim şampiyonluğa oynuyor diye sorsanız, Fenerbahçe cevabı öyle kolay verilemezdi. Ama dede kendinden emin: Tanzanyalı olsa şöyle derdi: Haraka Karaka Hawa Baraka.