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    Hapisten tehdide suç duyurusu

    Taylan YILDIRIM/DHA
    01.10.2017 - 23:18 | Son Güncelleme:

    İZMİR'in Çiğli’de, şizofreni tedavisi gören 22 yaşındaki A.A.'yı alıkoyup tecavüz etmekle suçlanan 55 yaşındaki Abdullah K. ile birlikte 49'ar yıl hapis cezası istemiyle yargılanan 31 yaşındaki Tuncay S. cezaevinde de rahat durmadı.

    Buca Cezaevi'nde kalan iki sanık, avukat Sibel Önder’e yönelik, haklarında asılsız açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık, soruşturmaya gerek görmedi. Bunun yanı sıra sanıklar, 12 Eylül'deki son duruşmada, Önder'in üzerine yürüyüp tehdit ve hakarette bulundu. Ayrıca Tuncay S., avukat Önder'e cezaevinden hakaret içeren mektup gönderdi.

    Sanığın mektubun sonunda itiraf gibi cümleler yazıp, A.A. ile zorla ilişkiye girmelerinin zina olduğunu ileri sürdüğü, "Yaptığım zinadan Allah'a sığınıyorum" diye yazdığı belirtildi. Avukat Sibel Önder, iki sanık hakkında tüm bu davranışlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. 

    Etiketler: Tehdit , tecavüz , gazetehaberleri
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