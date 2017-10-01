Hapisten tehdide suç duyurusu

Buca Cezaevi'nde kalan iki sanık, avukat Sibel Önder’e yönelik, haklarında asılsız açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Ancak savcılık, soruşturmaya gerek görmedi. Bunun yanı sıra sanıklar, 12 Eylül'deki son duruşmada, Önder'in üzerine yürüyüp tehdit ve hakarette bulundu. Ayrıca Tuncay S., avukat Önder'e cezaevinden hakaret içeren mektup gönderdi.



Sanığın mektubun sonunda itiraf gibi cümleler yazıp, A.A. ile zorla ilişkiye girmelerinin zina olduğunu ileri sürdüğü, "Yaptığım zinadan Allah'a sığınıyorum" diye yazdığı belirtildi. Avukat Sibel Önder, iki sanık hakkında tüm bu davranışlarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.