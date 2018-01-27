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    Hapisteki linçte 9 mahkûma dava

    İsmail SAYMAZ
    27.01.2018 - 01:29 | Son Güncelleme:

    BALIKESİR Kepsut L Tipi Cezaevi’nde Ulaş Yurdakul’un dövülerek öldürülmesine ilişkin yedi tutuklu hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet, ikisi hakkında da ‘suçu bildirmeme’ suçundan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Hapisteki linçte 9 mahkûma davaİddianamede Yurdakul’un sistematik şekilde dövüldüğü belirtilerek, haksız tahrik indirimine gidilmedi. Yurdakul’un olay günü en az 20 dakika dövüldüğü ifade edildi.

    ‘GECE YUMRUK SESİ GELDİ’
    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklardan Mehmet Alkan’ın ifadesine yer verildi. Alkan, ifadesinde gece saat 4-5 sıralarına kadar yumruk sesinin geldiğini, öğlen Serkan Evran’ı, Yurdakul’u döverken gördüğünü söyledi. Yurdakul’un inlemesi üzerine Evran’ın “Numara yapma” diyerek bir yumruk daha vurduğunu ve maktülün sandalyeden düşüp kafasını duvara çarptığını, Nihat Şen’in de “Götürün bunu” dediğini ifade etti.

    İdris Çakmak, Recep Okumuş ve İbrahim Çağlayan’ın da vurduklarını vurgulayan Alkan, Yurdakul’un götürülmesinden sonra Şen ve Evran’ın kendi aralarında “İnfaz koruma memurlarına düşüp kafasını çarptı diyelim” diye konuştuklarını ifade etti. Yedi mahkûma iştirak halinde ‘kasten öldürme’, ikisine de ‘suçu bildirmeme’ suçundan Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İlk duruşmanın 29 Mart’ta görülmesine karar verildi. 12 infaz koruma memuru hakkında ‘görevini kötüye kullanma’ suçundan açılan soruşturma devam ediyor.

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    Etiketler: işkence , hapishane , gazetehaberleri , son dakika
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