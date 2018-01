Hapis geliyor

Sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldüren, 4 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında arttırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.



Nesli yok olma tehlikesi altındaki bir hayvanı öldürene 3 yıldan 7 yıla kadar hapis verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında arttırılacak ve 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapis olacak. Hayvan dövüştürmeye ilk kez 2 yıl hapis cezası öngörüldü.



Bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara verilen hayvan başına 10 bin liralık ceza, 20 bin liraya çıkarıldı.



Sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanları Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu’nda öngörülen durumlar dışında öldürenlere verilen 600 liralık ceza 4 bin liraya çıkarıldı.



Veteriner hekim dışında tıbbi/cerrahi müdahaleye, kontrolsüz üremenin önlenmesi için, hayvanlara acı vermeden kısırlaştırma yapılması yasağına uymayanlara verilen 200 liralık ceza 700 liraya çıktı.



Ev ve süs hayvanlarının görünüşünü değiştirmek amacıyla kuyruk ve kulaklarını kesenlere, ses tellerini alanlara, tırnak ve dişlerini sökenlere, bir hayvana tıbbi amaçlar dışında çeşitli maddelerle doping yapanlara, türlerine has davranış ve fiziki özelliklerini yapay yöntemlerle değiştirenlere hayvan başına verilen 1200 liralık ceza 4 bin liraya yükseltildi.



Kontrolsüz üremeyi önlemek amacıyla toplu yaşanan yerlerde beslenen ve barındırılan kedi ve köpekleri kısırlaştırmayan, söz konusu hayvanların doğacak yavrularını belediyece kayıt altına aldırarak bakmakla ve / veya dağıtımını yapmak yükümlülüğünü ihlal edenlere karşı hayvan başına verilen 300 liralık idari para cezası 1000 liraya yükseltiliyor.



Hayvanları bilimsel olmayan teşhis, tedavi ve deneylerde kullananlara hayvan başı 300 liralık ceza 1000 liraya, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başı 1200 liralık ceza 3 bin liraya çıktı.



Hayvanların doğal kapasitesini veya gücünü aşacak şekilde çalıştırılmasına veya yaralanmasına, gereksiz acı çekmesine, kötü alışkanlıklara özendirilmesine neden olacak şekilde eğitenlere hayvan başına verilen 1500 liralık ceza 4 bin liraya yükseltildi.



Hayvanları kanuni istisnalar ile tıbbi ve bilimsel gerekçeler, acil durumlar dışında yavrulama, gebelik ve süt anneliği dönemlerinde öldürenlere hayvan başı uygulanan 1500 liralık idari para cezası, 5 bin liraya çıkarıldı.



Hayvan ticareti izni almayanlara, bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine uymayanlara kesilen ceza 1000 liradan 3 bin liraya çıktı.







Hürriyet ‘Ses Ver’ sayfasında 4 Haziran’da petshoplardaki eziyete dikkat çektik. 20 Ağustos’ta konumuz terk edilen kedi ve köpeklerdi.



1 Ekim’deki sayfamızda hayvanlara işkencenin ‘kabahat değil’, suç olarak ele alınması gerektiğini vurguladık.



Geçen hafta yayımladığımız Ses Ver’de ise ünlülerin, hayvan hakları savunucularının ortak sesi vardı: Hayvanları yaşatacak, koruyacak yasal düzenlemenin bir an önce çıkarılması. Hürriyet’in ‘HayvanlarınSesiOl’ etiketiyle sosyal medyada başlattığı kampanyaya binlerce kişi katıldı.



EVCİL HAYVANI SOKAĞA ATANA 700 LİRA

EV ve süs hayvanlarını terk ederek beslenemeyecekleri ortama bırakanlara verilen 200 lira ceza 3.5 kat arttı ve 700 liraya çıktı. Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımıyla ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına verilen 60 lira ceza 300 liraya yükseldi.



16 YAŞINDAN KÜÇÜĞE HAYVAN SATMAYA CEZA

HAYVANLARA kötü davranmak, dövmek, aç, susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, gücünü aşan fiillere zorlamak, ev ve süs hayvanlarını eğitim almadan satmak, bu hayvanları 16 yaşından küçüklere satmak gibi yasaklara uymayanlara hayvan başına verilen 300 liralık ceza 2 bin liraya çıktı. Et ihtiyacı amacıyla kesim yasaklarına uymayanlara 3 bin liralık ceza 7 bin liraya yükseltildi.