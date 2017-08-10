Hapis cezası istinafta kesinleşen sanıklara itiraz yolu

İstanbul Barosu’na üye avukat Alper Sarıca yapılan değişikliğe ilişkin şunları kaydetti: “Değişiklikten önce; yerel mahkemelerce verilen 5 yıl ve daha az hapis cezalarına ilişkin istinaf başvurusunu reddeden yahut 5 yılı geçmeyen hapis cezalarını artırmayan bölge adliye mahkemesi kararlarına karşı temyiz yolu da kapalıydı. 5 yıl ve altında ceza alan sanıkların istinaf yolundan sonuç alamaması halinde başvurabilecekleri hiçbir kanun yolu bulunmuyordu. Yani bu tür cezalar açısından bölge adliye mahkemesi oldukça hatalı bir karar verse bile kanunen düzeltme şansı yoktu” dedi.

DAHA ÖNCE NASILDI

Av. Sarıca konu ile ilgili açıklamasının devamında iki ayrı mahkeme iki ayrı sanık örneği üzerinden şunları ifade etti: “Örneğin, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi sanık X nitelikli yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. X’in karara karşı istinaf başvurusu (itirazı) İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi

tarafından reddedildi. Böylece cezası kesinleşiyor ve istinaf kararına karşı kanunen başvurabileceği bir yol kalmıyor. Aynı şekilde Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Y’yi nitelikli dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Sanık Y.’nin istinaf başvurusu sonucunda Ankara Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Ceza Dairesi tarafından cezası 3 yıl 4 aya indirilse dahi Y.’nin kanunen kesin nitelikteki bu karara karşı yapabileceği bir şey bulunmuyordu.”



SÜREYE BAĞLI KALMAKSIZIN...

Av. Sarıca 7035 sayılı Kanun’un 23. Maddesinde yapılan değişikle ilişkin ise “Bölge Adliye Mahkemesi ceza dairelerinin yukarıda belirtilenler dâhil kesin nitelikteki tüm kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na sanığın lehine başvurularda hiçbir süreye de bağlı olmaksızın kendiliğinden veya başvuru üzerine kullanabileceği bir itiraz yetkisi verildi” şeklinde konuştu.



SANIK ALEYHİNDEKİ KARAR DÜZELTİBİLİR

Av. Sarıca, kararın çok sayıda kişiyi ilgilendirebileceğine vurgu yaparak “Kanun değişikliğinden sonra, cezası miktar itibariyle istinafta kesinleşen yani istinaf yolundan sonuç alamayan tüm hükümlüler herhangi bir süre sınırına bağlı olmaksızın Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na itiraz yetkisini kullanması için müracaat ederek aleyhlerindeki Ceza Dairesi kararının kaldırılmasını talep edebilirler. Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulunursa Ceza Dairesi en kısa sürede itirazı inceleyecek ve yerinde görürse sanık aleyhine olan kararını düzeltecektir. Yani daha önce istinaf başvurusunu reddettiği sanığın bu kez beraatine karar verebilecektir. Bu nedenle istinafta cezanız kesinleşse de hukuk yollarından ümidinizi kesmeden yasal başvuru haklarınızı sonuna kadar kullanmanız faydanıza olacaktır” dedi.