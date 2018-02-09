Hap Ã§etesine baskÄ±n!

GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Fikri MÃ¼lkiyet BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, sosyal medya Ã¼zerinden cinsel iÃ§erikli ilaÃ§ satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgileri Ã¼zerine baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada, 2 kiÅŸinin bir kargo firmasÄ± adÄ± altÄ±nda satÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± belirledi. Â GÃ¼venlik Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Esenler Ä°lÃ§e TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleriyle birlikte 4 adrese operasyon dÃ¼zenledi.

BaskÄ±nda, 62 bin 355 gÄ±da takviye Ã¼rÃ¼nÃ¼,Â 95 bin 110 cinsel performans artÄ±rÄ±cÄ± ilaÃ§, 584 sahte parfÃ¼m Ã§ok sayÄ±da sahte etiket ve kutu ele geÃ§irildi. Operasyonda 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Ele geÃ§irilen yaklaÅŸÄ±k 8 milyon lira deÄŸerindeki Ã¼rÃ¼n 5 kamyona doldurularak Emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Firmada Ã§aÄŸrÄ± merkezi kuran ÅŸÃ¼phelilerin, satÄ±ÅŸ iÃ§in sosyal medya ve interneti kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. SatÄ±ÅŸ ve Ã¶deme iÅŸlemlerinin ise 7 kadÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ± merkezinden yÃ¶netildiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±.Â

Esenler Ä°lÃ§e TarÄ±m MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince incelenen Ã¼rÃ¼nlerin, saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda saklandÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Ã–n incelemelerde sahte olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Ã¼rÃ¼nlerin, nerede ve hangi ÅŸartlarda Ã¼retildiÄŸinin de araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ZararlÄ± bileÅŸenler iÃ§erebileceÄŸi belirtilen Ã¼rÃ¼nlerden alÄ±nan numuneler Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶nderildi. Sahte Ã¼rÃ¼nlerle ilgili bazÄ± firmalarÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerden ÅŸikayetÃ§i oldukarÄ± Ã¶ÄŸrenildi.