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    Hürriyet >Gündem>'Hanımımı bile inandıramıyorum’

    'Hanımımı bile inandıramıyorum’

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    06.10.2017 - 21:07 | Son Güncelleme:

    Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, istifa edeceği yönündeki iddiaları Ankara’da düzenlenen belediyeler birliği toplantısında yanıtlarken, “Cumhurbaşkanı ile görüşmem olmadı. Hanımı bile inandıramıyorum” dedi.

    Cumhurbaşkanlığı’nda önceki gün yaşanan trafiğin ardından gözler dün Ankara’da düzenlenen Belediyeler Birliği toplantısındaydı. Toplantıya Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur da katıldı. Birliğin başkan vekilliğini de yapan Uğur, istifa iddiaları üzerine Hürriyet’e özetle şunları söyledi:
    “İstifa edeceğim doğru değil. Ben de haberlerde duydum ve şaşırdım. Hemen telefonum çalmaya başladı. Ankara’ya Belediyeler Birliği toplantısı için geleceğim günler öncesinden belliydi. Cumhurbaşkanı ile görüşmem olmadı. Hanımı bile inandıramıyorum. Hanıma ‘Cumhurbaşkanı ile görüşmedim’ diyorum, ‘Neden doğruyu söylemiyorsun’ diyor. Haklı. Cumhurbaşkanı ile olan fotoğrafımı bile yayımlamışlar. O fotoğraf eski. Ben görevimin başındayım.”
    Sohbet sırasında Hürriyet muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı’nın o sırada yayımladığı “Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Edip Uğur ile herhangi bir görüşmesi olmamıştır” açıklamasını göstermesi üzerine Uğur, haberi eşine yolladı. Bu arada Kadir Topbaş’ın ardından başkanvekilliğini yürüten Uğur, dün belirlenen yeni yönetimde yer almadı.

    Etiketler: gazetehaberleri , Edip Uğur , istifa
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