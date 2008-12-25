Hani sen acı veren kalpsizlerden olmayacaktın

H.Deniz Çekin yazıyor

Bağırmak istersiniz. Ama sesiniz çıkmaz. Çaresizlik ve panik hissedersiniz. Uyanmanız uzarsa rüyanız kabusa dönüşebilir. Ya da telaşla uyanıp sesinizin gerçekten çıkıp çıkmadığını kontrol edersiniz.

O kadar sesim çıkmadı maçı seyrederken.

Oturduğum yerde kaldım. Değil yazı yazmak, kanal değiştirmek için bile yerimden kıpırdayamadım. Uzun süre televizyona boş boş bakarak geçmişi düşündüm. Bu takım nasıl bu kadar kötü bir duruma geldi diye hafızamı zorladım.

Ertesi gün gazeteleri karıştırırken bir çift hüzünlü göz dikkatimi çekti. Her zaman parlak oldukları için belli belirsiz bir melankoli içeren gözler. Gülmeyi unutmuş bir adamın yüzünde duruyorlar. Sadece bakışlardan bir anlam çıkarmaya çalışsak; hüzün var, bıkkınlık var, hayal kırıklığı var. Kızgınlık bunların hepsinden sonra geliyor.

Başkanın gözlerinden uzaklaşan gözlerim fotoğrafın yanında çıkan haberi okurken yine sesim çıkamaz oldu. “Keşke onun da hiç sesi çıkmasa” diye düşündüm. Hiç konuşmasa. Zaten zor olan durumu daha da zorlaştırmasa.

Ya da konuşmaya başlayınca ağzından daha anlamlı şeyler dökülse. Camiayı çok sevdiğinden, iyi niyetli olduğundan, şansının da yaver gitmediğinden falan bahsetse. O zaman hüznünü de hayal kırıklığını da daha iyi anlayabileceğiz. Bizim kadar üzüldüğüne bizi bir ikna etse, belki de onu affedeceğiz.

Ama o affedemeyeceğimiz şeyler yapıyor. Değil bir başkana hiç kimseye yakışmayan şeyler. Atatürk’ün nasıl sporcu sevdiğini açıklarken kullandığı “ahlak” kelimesinin ne anlama geldiğini hiç düşünmeden. Belki de “sadece sporcular için geçerlidir, başkanları ilgilendirmez” diye düşündüğü için.

Sorumluluğun ağırlığı altında o kadar ezilmiş, suçlu sandalyesinde oturmaktan o kadar bunalmış ki, o sandalyeye başkasını oturtmak için elinden geleni yapıyor. Federasyon başkanları değişiyor, hakemler değişiyor, futbolcular değişiyor, antrenörler değişiyor. Hepsini açık açık ya da dolaylı olarak bu sandalyenin asıl sahibi olarak göstermeye çalışıyor. Ama aslında kendisi kalkmadan sandalyeye başkasının oturamayacağının bal gibi farkında.

Konuşmasa, gizemli havasını korusa, belki de futbol dünyasının “ıssız adam”ı olacak. Her şeye rağmen camiasından vazgeçemediğini ve bu yüzden başka bir hayatı düşünemediğini anlamaya çalışacağız.

Ama filmin tersine, o bizi terk etmeyerek bize acı veriyor. “Git artık” diyoruz, gitmiyor. “Acı veren kalpsiz” olmaya devam ediyor.

Ne için? Neyin uğruna?

Diyelim ki devre arasında sihirli lambayı buldu ve üç dileğinden birini takımını şampiyon görmek için kullanacak.

Bu çirkin imajın kolay unutulacağını mı zannediyor?

Çocuklarından biri “baba, ne dedin de sana ceza verdiler?” diye sorarsa, ne cevap verecek?