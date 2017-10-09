Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Hangisinin IQ'su daha yüksek: Siri mi Google Asistan mı?

    Hangisinin IQ'su daha yüksek: Siri mi Google Asistan mı?

    Hürriyet Haber
    09.10.2017 - 12:33 | Son Güncelleme:

    Apple tarafından 2011 yılında dönemin amiral gemisi iPhone 4S ile birlikte sunulan Siri büyük ilgi toplamıştı. Daha sonra yapay zekadan gücünü alan asistanlar pazarına Amazon, Microsoft ve Google da giriş yaptı. Haliyle bu şirketler arasında önemli bir rekabet dönüyor. Peki, Google Asistan ve Siri asistanlarından hangisinin IQ puanı daha yüksek?

    Cornell Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, yapay zeka asistanlarından hangisinin daha yüksek IQ puanı elde edeceğini tespit etmeye çalışmış.

    Araştırmaya göre, Google yapay zekası 47.28 puan elde etmiş. Apple yapay zekasının elde ettiği puan ise 23.9 olarak açıklanıyor. Kısacası Google şu anda daha zeki bir yapay zeka asistanına sahip durumda.

    Araştırmanın hala devam ettiği ancak şimdiye kadarki sonuçların Google, Baidu ve diğerleri tarafından geliştirilen yapay zeka sistemlerinin son iki yılda ciddi bir aşama kaydettiği ve 6 yaşındaki Siri’ye göre daha güçlü hale geldiği belirtiliyor.

    Etiketler: siri , iphone 4s , google , google asistan , iq
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri