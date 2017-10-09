Hangisinin IQ'su daha yüksek: Siri mi Google Asistan mı?

Cornell Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, yapay zeka asistanlarından hangisinin daha yüksek IQ puanı elde edeceğini tespit etmeye çalışmış.



Araştırmaya göre, Google yapay zekası 47.28 puan elde etmiş. Apple yapay zekasının elde ettiği puan ise 23.9 olarak açıklanıyor. Kısacası Google şu anda daha zeki bir yapay zeka asistanına sahip durumda.

Araştırmanın hala devam ettiği ancak şimdiye kadarki sonuçların Google, Baidu ve diğerleri tarafından geliştirilen yapay zeka sistemlerinin son iki yılda ciddi bir aşama kaydettiği ve 6 yaşındaki Siri’ye göre daha güçlü hale geldiği belirtiliyor.