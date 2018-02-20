Hangisini seçmeli: Android mi iOS mu?

Bir iPhone X ve Galaxy Note 8'i yan yana karşılaştırırsanız Android ve iOS arasında çok büyük bir fark olmadığını düşünebilirsiniz. Sonuçta bir çok benzer ve hatta ortak uygulamalar, arayüz benzerlikleri, bildirim ve ayarlar konusundaki benzer yaklaşımları inkar edilemez. Şu an ister Android ister iOS sahibi olun, telefonunuzdan memnun olduğunuza eminiz. Ancak diğer platforma geçmek için güzel sebepler bulunmuyor değil; hatta çok bilinmeyen bir çok sebep ile karşınıza çıkıyoruz.

Gizlilik



Bu konuda Apple her geçen nesil daha dikkatli ve özenli hale geldi. Bulutta saklanan kişisel veriler git gide azaldı ve bu verilerin saklanması telefonunuza taşındı. Şirket ayrıca gizlilik poliçesini de güncelleyerek gizliliğinize verdiği önemi kanıtladı.

Buna karşılık Google, Android platformunda kişizel verilerinizi elektrikli süpürge gibi çekip toplamaya devam ediyor. Şirketin kendisi bu verilerin kullanıcıya yardım etmek için kullanıldığını söylese de, hedefli reklamların rahatsız edici yapısı, bir çok hizmetin bulut üzerine taşınıyor olması ve tarama çerezlerinin diğer platformlar tarafından özgürce kullanılıyor olması Android'i bu konuda iOS'un gerisinde bırakıyor.

Uyumluluk



Apple bazı yazılımlarını Windows ve Android üzerinde desteklese de, şirketin kullandığınız her cihazın Apple'a ait olmasını istediği çok açık. Özellikle HopePod'un Android ve Spotify desteğine sahip olmaması bu politikanın en açık göstergesi.

Android ise bu konuda çok esnek ve çok yönlü. Google hesabınız ile giriş yapabileceğiniz sayısız uygulama ve site olması, ve bu hesabınızı diğer platformlarda da kolayca kullanabilmeniz Android'i son derece uyumlu yapıyor. Apple'dan farklı olarak Android cihazlar sadece Chromecast değil, tüm akıllı televizyonları, Amazon Echo gibi cihazların tümünü destekliyor. iPhone bu konuda çok geride olmasa da, Android'in sunduğu sınırsız seçenek yelpazesi onu uyumluluk alanında birinci yapıyor.





Güvenlik



MacOS vs Windows'da olduğu gibi, iOS ile Android arasındaki güvenlik durumu, Apple'ın lehine işliyor: Android cihazlara yönelik daha fazla kötü amaçlı yazılım bulunması, daha sık başarılı saldırılara sebep oluyor ve güvenlik güncellemeleri yavaşlıyor, ayrıca Google'ın bir çok farklı marka ile beraber çalışmak zorunda olması, güvenlik açıklarının kapatılmasını iyice geciktiriyor.

Uygulamalar



Google Play Store, iTunes App Store'a göre çok daha kaotik bir durumda olsa da Android uygulama çeşitliliği bakımından iOS'dan çok daha fazla seçeneğe sahip. iPhone'da SMS uygulamanızı değiştiremiyor, link açmak için Safari'den başka uygulama kullanamıyor hatta arkaplan resminizi bile kolayca değiştiremiyorsunuz. Buna karşılık Android kilit ekranınızı bile değiştirmenize olanak tanıyan uygulamalara sahip. iOS'da bulunan uygulamaların neredeyse tümü ve daha fazlası Google Play Store'da aynısı olmasa bile çok benzerlerini bulabilirsiniz.

Kısacası, hangi platformu seçeceğiniz tamamen size kalmış durumda. Kişisel ihtiyaçlarınız ve tercihlerinize göre Android veya iOS'u bir birinden ayıran özellikler hala bulunuyor.