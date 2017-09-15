Hangimiz aktif hangimiz pasif eşcinsel cinayetinde karar çıktı

Antalya’da 35 yaşındaki Orhan Mert, geçen 1 Nisan akşamı eşcinsel erkeklere özel sosyal ağ uygulamasında, 27 yaşındaki Ümit S. ile tanıştı. Orhan Mert’in pasif birini aradığını belirtmesi üzerine Ümit S., kendisinin de aktif olduğunu söyledi. Orhan Mert’in "Gel seni pasif edeceğim" demesi üzerine Ümit S., küfürle karşılık verdi. Bunun üzerine ikili arasında sanal ortamda tartışma çıktı. Küfür edilmesine öfkelenen Orhan Mert, aynı evde kaldığı 24 yaşındaki Tuncer Ş.’ye Ümit S.nin profilini gösterip, internet ortamında bu kişiyle tanışmasını, ardından eve getirmesini istedi. Ümit S. ile bağlantı kuran Tuncer Ş., pasif olduğunu, kendisiyle ilişkiye girmek istediğini söyledi. Tuncer Ş., bir AVM önünde buluştuğu Ümit S.’yi, Muratpaşa İlçesi Yıldız Caddesi’nde Orhan Mert ile birlikte oturduğu eve getirdi.



İkili eve girdikten hemen sonra peşlerinden Orhan Mert geldi. İddiaya göre cebinden çıkardığı usturayı Ümit S.’nin boğazına dayayan Orhan Mert, giysilerini çıkarmasını istedi. Ümit S. de cebinden çıkardığı sustalı diye tabir edilen bıçakla Orhan Mert ve Tuncer Ş.’yi yaralayıp kaçtı. Orhan Mert yaşamını yitirirken, olayda kendisi de yaralanan Ümit S. kısa sürede yakalanıp tutuklandı.



Ümit S. hakkında ’haksız tahrik altında cinayet’ ve ’öldürmeye teşebbüs ve bıçak kullanmak’ suçundan, Tuncer Ş. hakkında ise Ümit S.’yi yaralayıp bıçak kullanmak suçundan Antalya 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



Ümit S. mahkemedeki ifadesinde, Orhan Mert’le daha önce hiç yüz yüze gelmediklerini, internet üzerinden kendisini tehdit ettiğini söyledi. Orhan Mert ve Tuncer Ş.’nin kendisine tuzak kurarak eve götürdüğünü kaydeden Ümit S., "Orhan Mert beni usturayla elimden yaraladı. Tuncer Ş. ise koluyla boğazımı sıktı. Bana tecavüz edip öldüreceklerinden korktuğum için bıçak kullandım. Tuncer Ş.’den şikayetçiyim" dedi.



Tuncer Ş. ise Ümit S.’den şikayetçi olmadığını söyledi.



Mahkeme, mağdur sanık olarak yargılanan Ümit S.’nin meşru müdafaa sınırını mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaşla aştığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verip beraatına hükmetti. Tuncer Ş. ise 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Ümit S. hükümle birlikte tahliye edildi.