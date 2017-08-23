 Hangi sos hangi yemeğe yakışır

BUFFALO SOS

İçinde et ve tavuk bulunan her yemeğin yanına yakışır buffalo sosu. Etlerinizde marine sosu olarak kullanabilmenizin yanında, yemeğinizi bandırabileceğiniz bir sos olma özelliğine de sahip. Bizden size bir tavsiye; buffalo en çok tavuk kanatlarına yakışıyor!

Malzemeler:

50 ml sızma zeytinyağı, 50 ml soya sosu, 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı acı sos, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı toz şeker, yeterince tuz ve karabiber, bir miktar rendelenmiş taze zencefil

Hazırlanışı:

Derin bir kâsenin içinde sızma zeytinyağını, soya sosunu, toz şekeri, sarımsağı, acı sosu, rendelenmiş zencefili, sirkeyi ve baharatları koyup iyice karıştırın. İster yapacağınız et/tavuk ile harmanlar ve pişirirsiniz, isterseniz de pişirdiğiniz yemeği hazırladığınız sosa bandırırsınız. Bu kadar kolay!





KÖRİ SOS

Çoğu kişinin severek tükettiği, Hint mutfağının en önemli soslarından olan köri sosu, aslında farklı baharatların bir araya gelmesiyle oluşturulan sostur. Aynı zamanda köri sosu antioksidan özelliğine sahiptir. Pilav, et ve tavuk yemeklerine yakışırken aynı zamanda marine sosların içine de katılabilir.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı soğuk süt, 1/2 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Tereyağını tencerede eritin ardından unu ekleyip, renk alana dek kavurun. Soğuk sütü ekleyin, hızlıca karıştırın. Sıcak su, köri ve karabiberi ekleyip, 4-5 dakika koyu bir kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Sosunuz hazır!

BEŞAMEL SOS

Oldukça popüler bir sos olan beşamel sos, birçok yemeğe eşlik edebilir ancak en yakışanları; makarna, tavuk, beğendi gibi sebze yemekleridir.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, tuz, karabiber

Hazırlanışı:

Tereyağı ve sıvı yağı bir tencere ısıtın. Un ilave ederek kavurun ve üzerine sütü ilave edin. Hızlıca karıştırın ki un topaklanmasın. Tuz ve karabiberi ekleyip kaynayıncaya kadar karıştırın. Kaynadıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Afiyet olsun!

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