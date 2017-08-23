 Hangi sos hangi yemeğe yakışır

BUFFALO SOS
İçinde et ve tavuk bulunan her yemeğin yanına yakışır buffalo sosu. Etlerinizde marine sosu olarak kullanabilmenizin yanında, yemeğinizi bandırabileceğiniz bir sos olma özelliğine de sahip. Bizden size bir tavsiye; buffalo en çok tavuk kanatlarına yakışıyor!
Malzemeler:
50 ml sızma zeytinyağı, 50 ml soya sosu, 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı acı sos, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı toz şeker, yeterince tuz ve karabiber, bir miktar rendelenmiş taze zencefil
Hazırlanışı:
Derin bir kâsenin içinde sızma zeytinyağını, soya sosunu, toz şekeri, sarımsağı, acı sosu, rendelenmiş zencefili, sirkeyi ve baharatları koyup iyice karıştırın. İster yapacağınız et/tavuk ile harmanlar ve pişirirsiniz, isterseniz de pişirdiğiniz yemeği hazırladığınız sosa bandırırsınız. Bu kadar kolay!
KÖRİ SOS
Çoğu kişinin severek tükettiği, Hint mutfağının en önemli soslarından olan köri sosu, aslında farklı baharatların bir araya gelmesiyle oluşturulan sostur. Aynı zamanda köri sosu antioksidan özelliğine sahiptir. Pilav, et ve tavuk yemeklerine yakışırken aynı zamanda marine sosların içine de katılabilir.
Malzemeler:
2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1,5 su bardağı soğuk süt, 1/2 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Tereyağını tencerede eritin ardından unu ekleyip, renk alana dek kavurun. Soğuk sütü ekleyin, hızlıca karıştırın. Sıcak su, köri ve karabiberi ekleyip, 4-5 dakika koyu bir kıvam alıncaya kadar kısık ateşte pişirin. Sosunuz hazır!
BEŞAMEL SOS
Oldukça popüler bir sos olan beşamel sos, birçok yemeğe eşlik edebilir ancak en yakışanları; makarna, tavuk, beğendi gibi sebze yemekleridir.
Malzemeler:
2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 su bardağı süt, tuz, karabiber
Hazırlanışı:
Tereyağı ve sıvı yağı bir tencere ısıtın. Un ilave ederek kavurun ve üzerine sütü ilave edin. Hızlıca karıştırın ki un topaklanmasın. Tuz ve karabiberi ekleyip kaynayıncaya kadar karıştırın. Kaynadıktan 1-2 dakika sonra ocaktan alın. Afiyet olsun!
Kilitli Poşet İle İlgili 5 Muhteşem İpucu | Yaparım Bilirsin
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün