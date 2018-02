Hangi şirket kaç stajyer alacak?

Sabancı Topluluğu - 1.700

Sabancı Topluluğu, 2018 yılında yaklaşık 1.700 stajyer alımı yapmayı planlıyor. Stajyer seçimi şirketlerin bulundukları sektörlere göre farklılık gösteriyor. Sanayi Grubu şirketleri için ağırlıklı olarak mühendislik fakültelerinden alımlar yapılıyor. Sigorta şirketleri için üniversitelerin sigortacılık-bankacılık bölümlerine öncelik veriliyor. Her yılın mart ve nisan aylarında yoğunlukta olmak üzere farklı farklı tarihlerde stajyer alımı oluyor. Sabancı Topluluğu, işe alımlarda genel olarak stajyerleri kadroya almaya özen gösteriyor.



Kibar Holding - 45

K-Team Genç Yetenek Staj Programına 45 stajyer alınacak. Ağırlıklı sanayi sektöründe faaliyet gösterdikleri için çoğunlukla mühendislik fakültelerinde okuyanlar değerlendiriliyor. Programa 31 Mart’a kadar başvurulabilecek. Staj 1 sene sürüyor.



Allianz Türkiye - 100

2018 yılında zorunlu staj programı kapsamında yaklaşık 100 üniversite öğrencisini stajyer olarak İstanbul’da Allianz Tower, İzmir’de Allianz Kampüs ve 12 ildeki Allianz Bölge Müdürlükleri’nde görev yapmak üzere almayı planlıyorlar. İktisadi ve idari bilimler, bankacılık ve sigortacılık, aktüerya gibi bölümlerin yanı sıra matematik, istatistik, bilgisayar, endüstri ve diğer mühendislik bölümlerinden gelen öğrencileri de sürece dahil ediliyor. Mart ayında başvurular açılıyor.

Anadolu Efes - 180

Her yıl 20’si uzun dönemli olmak üzere 180 üniversite öğrencisi staja alınıyor. Başvurusu kabul edilen stajyerler, fabrikalarda ve genel merkezde haziran – temmuz – ağustos aylarında zorunlu stajlarını yapıyorlar. Yaz aylarında kısa dönem staj yapacak adaylar 15 Şubat – 31 Mart tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler. 2017 yılında işe alınan yeni mezunların yüzde 5’i eski stajyerlerden oluşuyor. Bu yıl ise bu oranı yüzde 15’e, 2020 yılında ise yüzde 30’a çıkartmayı hedefliyorlar.

Bosch - 800

Yaklaşık 800 öğrenciye staj imkanı sağlayacaklar. Ağırlıklı olarak makine, endüstri, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinde okuyan 3. ve 4. sınıf üniversite öğrencileri arasından stajyer alımı gerçekleştirilecek. Yaz okulu staj başvuruları nisan-mayıs ayları içerisinde yapılacak. Yarı zamanlı çalışma modelini tercih eden öğrenciler ise sene boyunca, açılan pozisyonları takip ederek ilgi alanlarına göre farklı alternatifleri değerlendirebilecek. Yeni mezun işe alımlarının yaklaşık yüzde 50’sini daha önceden Bosch öğrenci programlarına katılmış olan stajyerler arasından gerçekleştiriliyor.

BSH - 370

BSH Türkiye, kısa dönemli staj, uzun dönemli staj, Generation BSH ile başlayan ve ‘proje öğrenciliği’ne uzanan birçok farklı program alternatifi sunuyor. BSH Türkiye’de yarı zamanlı öğrenci çalışanlar ‘proje öğrencisi’ olarak adlandırılıyor; proje öğrencileri de kendi içerisinde lisans, yüksek lisans, doktora gibi kategorilere ayrılıyor. Proje öğrencileri birçok sorumluluk alarak yapmak istedikleri işi, kendileri için en uygun departmanda, tecrübeli profesyonellerle çalışarak, projeler içerisinde sorumluluk üstlenip iş hayatına sağlam bir başlangıç yapıyorlar. 2018 yılında Türkiye’de farklı lokasyonlarda kısa dönemli staj programlarına yaklaşık 170, uzun dönemli staj programlarında ise yaklaşık 200 öğrenciye fırsat sunmayı planlıyorlar.

Brisa - 40

Ortalama 40 stajyer alımı planlıyorlar. Fırsat eşitliği sağlamak amacıyla üniversite ayrımına gidilmiyor. Stajyerler uzun dönem mesleki ve beceri eğitim öğrencisi, uzun dönem ve yaz dönemi üniversite stajyerleri olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Her yıl ocak, nisan ve ağustos dönemlerinde stajyer adaylarının başvuruları kabul ediliyor ve her stajyer grubu için başvuru tarihleri değişiyor.

Coca-Cola İçecek - 150

Türkiye’de 10 farklı lokasyonda toplam 150 stajyer almayı planlıyorlar. Üniversitelerin 2. ve 3. sınıflarını bitiren adaylar değerlendirilecek. Zorunlu stajı olanlara öncelik tanınacak. Adaylar www.cci.com.tr ve sosyal medya hesaplarından başvuru yapabilecekler. Başvurular Şubat ayı itibariyle başladı.

Defacto - 40

2018 yılında 40 stajyer alınması planlanıyor. Öncelikleri üniversitelerin tekstil mühendisliği bölümleri. Ayrıca teknoloji ekibin alımlarda değerlendirilmek üzere MIS, bilgisayar mühendisliği bölümlerinde eğitim gören öğrenciler de öncelikli olarak tercih ediliyor. Mart ayında başvurular alınacak.

Eczacıbaşı Topluluğu - 100

Eczacıbaşı Topluluğu’nda 2009 yılından bu yana işe alım odaklı proje bazlı staj programı Kariyer Test Sürüşü yürütülüyor. Yaz döneminde en az iki ay süren bu program sayesinde stajyerleri, yani pilotları, Toplulukta yürütülen projelerde mentor ve copilotları ile çalışarak çok önemli projelerde aktif rol alıyor ve farklı fonksiyonlarda iş hayatını deneyimleme fırsatı yakalıyor. Stajını başarıyla tamamlayan her 5 pilottan biri Toplulukta tam zamanlı bir rolde çalışmaya başladı. Bu sene yaklaşık 100 pilotun bu programa dahil olacağını öngörülüyor.

EY - 150

150-200 arası stajyer alımı yapılması planlanıyor. Üniversite son sınıf öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ya da mezun adaylar staja dahil ediliyor. Bazı hizmet alanları için iktisadi idari bilimler fakültesi, mühendislik fakültesi ve hukuk fakültesi’nden işe alımlar yapılıyor.



Garanti Bankası - 100

Bu yıl genel müdürlük birimlerinde 40, şubelerde de 60 öğrencinin deneyim kazanmasını sağlanacak. Üniversite öğrencilerinin dışında, yılda ortalama 400 ticaret meslek lisesi öğrencisine de staj imkanı sunuluyor. Öğrenciler şubelerde 9 ay boyunca haftada 3 gün staj yapıyorlar. Üniversite ve bölüm ayrımı bulunmuyor, adayların üniversite 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmaları bekleniyor. Bütün başvurular Garantili Kariyer web sitesi üzerinden alınıyor. Staj programlarının yeni alımlardaki payı yaklaşık yüzde 40 seviyesinde.



Metro - 100

2018 yılında 100’ün üzerinde stajyer alımı yapacaklar. Career Mix programı kapsamında özellikle merkez ofislerdeki pozisyonlara yetiştirmek üzere 3. ve 4. sınıf öğrencileri proje bazlı staja kabul ediliyor. Yiyecek-içecek sektörünün ve şeflerin geleceğine yatırım yapan bir marka olarak, gastronomi ekseninde yapılan çalışmaları destekleyecek, gastronomi kültürüne gönülden bağlı adaylara ulaşmaya gayret ediyorlar. 2017’de yeni mezun pozisyonlarının yaklaşık yüzde 70’i Career Mix programındaki genç yeteneklerle dolduruldu.



Microsoft - 10-15

2018 yılında ortalama 10-15 stajyer alınacak. Stajyerlerin dinamik yapıya uygun, esnek çalışma kültürüne adapte olabilen, analitik yetkinlikleri güçlü, sosyal ve iletişim kabiliyetleri gelişmiş, ileri derecede İngilizce diline hakim olmaları gerekiyor. 2018 yılı için staj alımları mayıs ayı ortalarında kendi kariyer sayfalarından, üniversitelerin kariyer portallarından ve LinkedIn üzerinden yayınlanacak. Uzun dönem staj 10 ay, kısa dönem staj 2 ile 3 ay arasında sürüyor.



Pfizer - 35

Çeşitli departmanlarda en az 6 ay yarı zamanlı çalışma imkanı sunuluyor. Bir yandan çalışıp bir yandan da kariyerine yatırım yapmak isteyen üniversite ve yüksek lisans öğrencileri haftada en az 2,5 gün ayırarak yarı zamanlı çalışıyorlar. 2018 yılı için 35 ile 40 arasında öğrenci bu programa dahil edilecek. Rasyonellik ve sorgulayıcılık üzerine kurulu olan genel yetenek sınavını geçen adaylar belli roller için video mülakat aşamasına alınıyor. Bu aşamaları başarıyla tamamlayan adaylar ile mülakat yapılıyor.



Philip Morris - 25

Türkiye’de, her yıl çeşitli bölgelerdeki üniversitelerden yaklaşık 25 üniversite öğrencisine staj fırsatı sunuluyor. Staj programı iki dönemden oluşuyor. Staj programına katılım için adaylardan lisans 3. sınıf öğrencisi veya yüksek lisans 1. sınıf öğrencisi olmaları bekleniyor. Staj programına başvuran kişilerin akıcı seviyede İngilizce biliyor olması en önemli ön koşullarımızdan biri.

PwC - 450

Yaklaşık 450 stajyeri kadrolarına dahil etmeyi planlıyorlar. Denetim ve vergi bölümleri için üniversitelerin İİBF bölümleri 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve yüksek lisans öğrencilerinin başvurularını değerlendiriliyor. Danışmanlık, risk, süreç ve teknoloji hizmetleri bölümleri içinse üniversitelerin İİBF bölümleri veya endüstri, bilgisayar, işletme, elektrik-elektronik mühendisliği, MIS bölümleri 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri tercih ediliyor.



QNB Finansbank - 600

Her yıl ağırlıklı olarak şubelere ve genel müdürlük birimlerine 600’ün üzerinde üniversite öğrencisi alınıyor. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren, tercihen iktisadi ve idari bilimler ve mühendislik fakültelerinde 3. veya 4. sınıfa, yüksek lisansta 2. sınıfa geçmeye hak kazanmış, meslek yüksek okullarının ise tercihen bankacılık, sigortacılık ve muhasebe bölümlerinde 2. sınıfa geçmeye hak kazanmış tüm öğrenciler başvuru yapabiliyor. Staj ilanı her yıl nisan ayında QNB Finansbank sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanıyor. 2017’de üniversite son sınıfta okuyan ve takip sürecinde yer alan stajyerlerin yüzde 20’si kariyerine Finansbank’ta başladı.



Unilever - 60

60 ve üzeri stajyer alacak. Stajyer alımlarına oyun ve video mülakatı adımları da eklendi. Staj programı kapsamında öğrencilere şirket için önemli olan çeşitli projeler veriliyor. Staj bitiminde öğrencilerin bu proje çıktılarını departman üst yönetimine sunmalarını bekleniyor. Yaz dönemi proje stajına başvurabilmek için lisans eğitimi 3. sınıf öğrencisi veya yüksek lisans eğitimi 1. sınıf öğrencisi olmalı.



Vodafone - 120

Her yıl ortalama 120-140 kişiye staj imkanı sağlanıyor. Eğitim, yabancı dil yanı sıra stajyer adayların, telekom sektörünün dinamizmine uygun şekilde yenilikçi, girişimci, analitik düşünen, anlık aksiyon alabilen, yüksek enerjiye sahip ve gelişime açık olması gerekiyor. Başvurmak isteyen adayların, üniversite mezunu veya üniversite 4. sınıf öğrencisi olması, iyi derecede İngilizce bilmesi, haftanın en az 3 gününü staja ayırması gerekiyor.