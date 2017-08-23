Hangi meyvede hangi vitamin var?

Meyve ve sebzeler, İçerdikleri lifler sayesinde bağırsak faaliyetlerine de yardımcı olurlar. Bu nedenle günlük besinlerimiz arasında mutlaka en az 5 porsiyon sebze meyve bulunmalı ve bu yiyecekleri mevsiminde tüketmeye özen göstermeliyiz. Vitamin mineral ihtiyacı bakımından meyve ve sebzeler büyük öneme sahiptir. Meyvelerin iştah üzerine de olumlu etkileri vardır. Lezzetleri, içerdikleri asit ve şekerden ileri gelir. Olgunlaşan meyvenin şeker miktarı artıp asit miktarı azalmaktadır. Şekerin verdiği tadın asitle birleşmesi sonucu hoş bir lezzet oluşur. Taze olarak tüketildiği gibi kurutulmuş olarak da tüketilir. Kurutulmuş meyvede, su miktarı oldukça azaldığı için taze meyveye göre kalori miktarı fazladır. Kurutulmuş olarak yenen meyvelerin başında üzüm, kayısı, incir ve erik gelir. Kuru meyveler, mineraller ve özellikle demir yönünden zengindirler. Kuruma esnasında C vitamini kaybolur, A vitamini aktivitesinde % 30 kadar kayıp söz konusudur. Kuru kayısı A vitamini bakımından iyi bir kaynak sayılır. Meyveler içerdikleri vitamin çeşidi ve miktarı bakımından farklıdırlar. Dolayısıyla tüketiminde çeşitlilik gereklidir. İşte bazı yaz meyveleri ve içerdikleri vitamin ve mineraller…

Elma: Elma içerdiği lif, pektin ve antioksidanlarla LDL kolesterolün düşürülmesine yardımcı olur, kan şekerinin dengede tutulmasını sağlar. A, E, C vitaminleri, folik asit ve flavonoid içerir. İçerdiği mineraller ve antioksidan vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı korur.

Kayısı: Vitamin mineral açısından zengin olan kayısı A, B, C, E vitaminleri, yüksek miktarda demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve lif barındırmaktadır. İçerdiği kalsiyum, fosfor gibi mineraller kemik ve diş sağlığı açısından önemlidir. A vitamininden zengin kayısı, cildimizi ve göz sağlığımızı korur, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karpuz: A ve C vitamini, magnezyum, potasyum, citrulin aminoasidi ve likopen antioksidanı içerir. İçerdiği antioksidan ve aminoasitlerle kansere ve kalp hastalıklarına karşı korur. Yüksek su içeriği ile toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

İncir: Taze incir A, B, C, E, K vitaminleri ve birçok antioksidan içerir. Kalsiyum, potasyum ve magnezyumdan zengin bir meyvedir. Yüksek potasyum içeriği ile tansiyonu düzenler, kalsiyum ve magnezyumla kemik sağlığına katkı sağlar.

Kavun: A, C vitamini zengini kavun bağışıklık sistemini güçlendirir, cilt ve göz sağlığını korur. Yüksek su içeriği ile böbrek sağlığını korur. Potasyum ve magnezyum bakımından zengin bir meyvedir.

Dut: Kalsiyum, demir, fosfor ve potasyum içerir. A, C, B grubu vitaminleri ve K vitamini içerir. Ayrıca resveratrol, lutein, zeaksantin, antosiyanin gibi önemli antioksidanlar içerir. İçerdiği antioksidan ve vitaminlerle serbest radikallerin verdiği zararları önler, yaşlanmayı geciktirir, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ananas: Ananas C vitamininden zengin, lif yönünden iyi bir besindir. Bu nedenle cilt sağlığını korur, kalp hastalıkları riskini azaltır. A, B1, B2 vitaminlerini de içerir. İçerdiği “bromelain” enzimi protein sindirimini sağlar, zayıflamaya yardımcı olur.

Şeftali: C ve A vitamininden ve potasyumdan zengin bir meyvedir. İçerdiği antioksidan ve vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı korur. Posa içeriği ile bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

Armut: Zengin lif içeriği ile kolesterolün düşmesine yardımcı olur, bağırsakları çalıştırır. C vitamini, folik asit ve birçok antioksidan içerir.

Erik: C vitamini bakımından zengin bir meyve olan erik A vitamini, B grubu vitaminleri, K vitamini ve birçok mineral, antioksidan madde içerir. Kabızlığı giderir, kansere karşı korur.

Üzüm: En önemli maddesi içerdiği bol miktardaki şekerdir. Dolayısıyla iyi bir enerji kaynağıdır. İçeriğindeki antosiyaninler, flovanoidler antioksidan etki gösterir. Mor ve kırmızı üzümlerin kabuğunda ve çekirdeğinde resveratrol bulunur. Güçlü bir antioksidan olan resveratrol LDL ve total kolesterolü düşürür, damar sertliğine karşı korur. C ve K vitamini, potasyum, demir, fosfor içerir.

Kiraz: İçeriğindeki bol miktarda antioksidan madde olan antosiyaninler bulunur. Bu özelliği ile ağrı kesici ve iltihap önleyicidir. Yüksek lif içeriği ile birlikte C vitamini, A vitamini ve potasyum içerir. Yapısındaki lif, antioksidan ve vitaminlerle kanser hastalıklarını önlemeye ve kalp sağlığını korumaya yardımcı olur.

Yeterli meyve ve sebze tüketemeyenler hekim kontrolünde ihtiyaca göre vitamin ve mineral desteği alabilirler.