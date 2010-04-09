Hangi Mert'ten bahsediyorsunuz?

Bursaspor BaÅŸkan'Ä± Ä°brahim YazÄ±cÄ±'nÄ±n cevabÄ±nÄ± yerinde ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ buldum...

Talihsiz olarak deÄŸerlendirmiÅŸ...

OrantÄ±lÄ± ve kendince haklÄ± bir aÃ§Ä±klama...

Olabilir. Herkes aynÄ± fikirde olmak zorunda deÄŸil...

Nedendir bilinmez, aÃ§Ä±klamalar yine en Ã§ok AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n zoruna gitmiÅŸ...

Åžuana kadar zaten Bursa ile yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok...

SÃ¼rekli AnkaragÃ¼cÃ¼ kendini Ã¶ne atÄ±yorâ€¦

BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avni Kavlak'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlamÄ±ÅŸ durumda...

TÃ¼rkiye'de ceza sistemi tam oturmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in isteyen istediÄŸi gibi konuÅŸabiliyor...

Hal bÃ¶yle olunca futbolda ÅŸiddet tribÃ¼nden deÄŸil de, idare kanadÄ±ndan sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸ oluyor...

Devam edelim...

ErdoÄŸan Toprak, "tÃ¼m kulÃ¼pler bizim kardeÅŸimizdir" diyerek ana fikri ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r...

AÃ§Ä±klamanÄ±n altÄ±nÄ± oymaya ne gerek var?

BeÅŸiktaÅŸ'la kardeÅŸ olmak hoÅŸunuza gitmedi mi?

Diye sormak lazÄ±m...

Ankara'da 90 dakika boyunca anasÄ±na avradÄ±na sÃ¶vÃ¼len BeÅŸiktaÅŸ olduÄŸu iÃ§in hava hoÅŸ Ã¶yle deÄŸil mi?

Emniyet liderlere mutakabat bile imzalatmÄ±ÅŸ...

SonuÃ§?

Ä°ki takÄ±mlada alakasÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen BursalÄ± gÃ¶ndermeler maÃ§Ä±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸ...

Kimin umurunda?

Tabi ki BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n!

Buna tepki olarak medenice aÃ§Ä±klamalar yaparak, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± belirtmenin neresi yanlÄ±ÅŸ?

Merak ediyorum, SayÄ±n Kavlak acaba ne bekliyordu?

Koskoca camia susup oturacak mÄ±ydÄ±?

EÄŸer o gÃ¼n yaÅŸanan Ã§irkinlikleri kÄ±nayan bir deklarasyon yayÄ±nlansaydÄ±, BeÅŸiktaÅŸ tatmin olurdu...

Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve duruÅŸuda orada saklÄ±...

GeÃ§elim...

Yine SayÄ±n Kavlak, o gÃ¼nkÃ¼ mÃ¼cadeleyi "mertÃ§e" olarak deÄŸerlendirmiÅŸ...

KÄ±sa keseceÄŸim...Â Â Â

Kusura bakmayÄ±n!Â

Saha dÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± "mert"liÄŸi gÃ¶stermezseniz, mÃ¼cadelenizin "mertÃ§e" olduÄŸuna kimseyi inandÄ±ramazsÄ±nÄ±z...

Ä°ÅŸte o zaman sizin bahsettiÄŸiniz "mert", Mert Nobre ile aynÄ± kÄ±vamda olur...

Daha net ifadeyle...

Sizin o "mert"i sahada gÃ¶ren olmaz...

##

BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi

BeÅŸiktaÅŸ dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel semtlerinden bir tanesiâ€¦

GÃ¼zelliÄŸinin yanÄ±nda kÃ¼ltÃ¼rel ve ekonomik aÃ§Ä±dan da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yorâ€¦

Ve en Ã¶nemlisi sporâ€¦

BeÅŸiktaÅŸ markasÄ± birÃ§ok spor dalÄ±nda hizmet ediyorâ€¦

Hizmet yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil, DÃ¼nyayÄ± kapsayan bir alana yayÄ±lÄ±yorâ€¦

Belediye milyonlarca Euro para harcasa bÃ¶ylesine bir reklam yapamazâ€¦

Ä°nÃ¶nÃ¼â€™de oynanan maÃ§larda binlerce taraftar tÃ¼ketici olarak gittiÄŸi belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir miktar para bÄ±rakÄ±yorâ€¦

EsnafÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼len Belediye, bundan maddi anlamda kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kÄ±yorâ€¦

Hal bÃ¶yle olunca Belediyenin, kulÃ¼be maddi destekte bulunmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorumâ€¦

AmatÃ¶r branÅŸlarda yaÅŸanan maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§Ã¶zÃ¼lebilirâ€¦

GÃ¶nlÃ¼mden geÃ§en aslÄ±nda Hentbol takÄ±mÄ±na destek olunmasÄ±â€¦

YakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±larÄ±n Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ bir tÃ¼rlÃ¼ alamÄ±yor olmalarÄ± can sÄ±kÄ±cÄ±â€¦

Ã‡Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek gerekiyorâ€¦

Benimki birÂ fikirâ€¦

BirÃ§ok Belediye destekli spor kulÃ¼bÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruzâ€¦

Neden olmasÄ±n?

