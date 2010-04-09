Hangi Mert'ten bahsediyorsunuz?

Bursaspor BaÅŸkan'Ä± Ä°brahim YazÄ±cÄ±'nÄ±n cevabÄ±nÄ± yerinde ve Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ buldum...
Talihsiz olarak deÄŸerlendirmiÅŸ...
OrantÄ±lÄ± ve kendince haklÄ± bir aÃ§Ä±klama...
Olabilir. Herkes aynÄ± fikirde olmak zorunda deÄŸil...
Nedendir bilinmez, aÃ§Ä±klamalar yine en Ã§ok AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n zoruna gitmiÅŸ...
Åžuana kadar zaten Bursa ile yaÅŸanmÄ±ÅŸ bir sÄ±kÄ±ntÄ± yok...
SÃ¼rekli AnkaragÃ¼cÃ¼ kendini Ã¶ne atÄ±yorâ€¦
BasÄ±n SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Avni Kavlak'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ± sÄ±nÄ±rlarÄ± zorlamÄ±ÅŸ durumda...
TÃ¼rkiye'de ceza sistemi tam oturmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in isteyen istediÄŸi gibi konuÅŸabiliyor...
Hal bÃ¶yle olunca futbolda ÅŸiddet tribÃ¼nden deÄŸil de, idare kanadÄ±ndan sÄ±Ã§ramÄ±ÅŸ oluyor...
Devam edelim...
ErdoÄŸan Toprak, "tÃ¼m kulÃ¼pler bizim kardeÅŸimizdir" diyerek ana fikri ortaya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±r...
AÃ§Ä±klamanÄ±n altÄ±nÄ± oymaya ne gerek var?
BeÅŸiktaÅŸ'la kardeÅŸ olmak hoÅŸunuza gitmedi mi?
Diye sormak lazÄ±m...
Ankara'da 90 dakika boyunca anasÄ±na avradÄ±na sÃ¶vÃ¼len BeÅŸiktaÅŸ olduÄŸu iÃ§in hava hoÅŸ Ã¶yle deÄŸil mi?
Emniyet liderlere mutakabat bile imzalatmÄ±ÅŸ...
SonuÃ§?
Ä°ki takÄ±mlada alakasÄ± olmamasÄ±na raÄŸmen BursalÄ± gÃ¶ndermeler maÃ§Ä±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§miÅŸ...
Kimin umurunda?
Tabi ki BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n!
Buna tepki olarak medenice aÃ§Ä±klamalar yaparak, rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± belirtmenin neresi yanlÄ±ÅŸ?
Merak ediyorum, SayÄ±n Kavlak acaba ne bekliyordu?
Koskoca camia susup oturacak mÄ±ydÄ±?
EÄŸer o gÃ¼n yaÅŸanan Ã§irkinlikleri kÄ±nayan bir deklarasyon yayÄ±nlansaydÄ±, BeÅŸiktaÅŸ tatmin olurdu...
Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ ve duruÅŸuda orada saklÄ±...
GeÃ§elim...
Yine SayÄ±n Kavlak, o gÃ¼nkÃ¼ mÃ¼cadeleyi "mertÃ§e" olarak deÄŸerlendirmiÅŸ...
KÄ±sa keseceÄŸim...Â Â Â
Kusura bakmayÄ±n!Â
Saha dÄ±ÅŸÄ±nda aynÄ± "mert"liÄŸi gÃ¶stermezseniz, mÃ¼cadelenizin "mertÃ§e" olduÄŸuna kimseyi inandÄ±ramazsÄ±nÄ±z...
Ä°ÅŸte o zaman sizin bahsettiÄŸiniz "mert", Mert Nobre ile aynÄ± kÄ±vamda olur...
Daha net ifadeyle...
Sizin o "mert"i sahada gÃ¶ren olmaz...
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BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi
BeÅŸiktaÅŸ dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel semtlerinden bir tanesiâ€¦
GÃ¼zelliÄŸinin yanÄ±nda kÃ¼ltÃ¼rel ve ekonomik aÃ§Ä±dan da bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yorâ€¦
Ve en Ã¶nemlisi sporâ€¦
BeÅŸiktaÅŸ markasÄ± birÃ§ok spor dalÄ±nda hizmet ediyorâ€¦
Hizmet yalnÄ±zca TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil, DÃ¼nyayÄ± kapsayan bir alana yayÄ±lÄ±yorâ€¦
Belediye milyonlarca Euro para harcasa bÃ¶ylesine bir reklam yapamazâ€¦
Ä°nÃ¶nÃ¼â€™de oynanan maÃ§larda binlerce taraftar tÃ¼ketici olarak gittiÄŸi belediye sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§erisinde hatÄ±rÄ± sayÄ±lÄ±r bir miktar para bÄ±rakÄ±yorâ€¦
EsnafÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼ gÃ¼len Belediye, bundan maddi anlamda kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kÄ±yorâ€¦
Hal bÃ¶yle olunca Belediyenin, kulÃ¼be maddi destekte bulunmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorumâ€¦
AmatÃ¶r branÅŸlarda yaÅŸanan maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar Ã§Ã¶zÃ¼lebilirâ€¦
GÃ¶nlÃ¼mden geÃ§en aslÄ±nda Hentbol takÄ±mÄ±na destek olunmasÄ±â€¦
YakaladÄ±ÄŸÄ± baÅŸarÄ±larÄ±n Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ bir tÃ¼rlÃ¼ alamÄ±yor olmalarÄ± can sÄ±kÄ±cÄ±â€¦
Ã‡Ã¶zÃ¼m Ã¼retmek gerekiyorâ€¦
Benimki birÂ fikirâ€¦
BirÃ§ok Belediye destekli spor kulÃ¼bÃ¼ gÃ¶rÃ¼yoruzâ€¦
Neden olmasÄ±n?