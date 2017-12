Hangi İSG eğitimi?

Özellikle 6331 sayılı İSG Kanununun yürürlüğü girmesiyle şirketler tam zamanlı ve yarı zamanlı uzmanlar istihdam etmeye başladılar. Üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliği bölümleri henüz yaygın ve etkin hale gelmediğinden, uzman ya da uzman adayları mesleki gelişim için uluslararası (özellikle İngiltere kökenli) akredite eğitimleri tercih eder durumdalar. Bu eğitimler uzmanlara yetkinlik kazandırırken, ayrıca yurtdışında iş imkanı bulma konusunda avantajlar sağlamakta.



NEBOSH (The National Examination Board in Occupational Safety and Health) 1979’da İngiltere’de kurulmuş Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Sınav Kurumudur. İş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitimlerinde denklik veren kurum, bu kapsamda eğitim içeriklerini belirlemekte, sınav ve değerlendirme süreçlerini yönetmektedir. NEBOSH eğitimleri global seviyede yüksek bilinirliğe sahiptir.



British Safety Council (İngiliz İş Güvenliği Konseyi) 1957’de Londra’da kâr amacı gütmeyen organizasyon statüsünde kurulmuş, günümüzde dünyanın lider iş sağlığı ve güvenliği kurumlarından biri haline gelmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim, denetim ve danışmanlık hizmeti veren kurumun düzenlediği sertifika programlarında başarılı olan katılımcılar, iş dünyasında önemli avantajlar ve kendi şirketlerine katma değer sağlamaktadır.



İş sağlığı ve kanunlarının hazırlanmasında, revize edilmesinde önemli role sahip olan BSC, her yıl Londra’da Uluslararası İSG Ödüllerine ev sahipliği yapmaktadır. Bireylerin yanısıra, kurumsal iş sağlığı ve güvenliği kültürünün de iyileştirilmesi için hizmetler sunan kurumun 100’den fazla ülkede binlerce üye iş yeri mevcuttur.



Her iki kurumun da iş sağlığı ve güvenliği uzmanları için en popüler eğitim programları Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Sertifika ve Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Diploma programlarıdır.



- Her iki kurumun da sertifika programı Level 3, diploma programları Level 6 yeterlilik seviyesine sahip olduğundan programlar eş düzey akreditasyona sahiptir.



- Sertifika programları 10 gün, diploma programları 30 gün eğitim ve sonrasında sınav gerektirmektedir.



- Ulusal eğitim yeterlilik şartlarını belirleyen NEBOSH eğitim hizmeti sunmamakta, onay sürecinden geçirdiği bağımsız şirketler üzerinden eğitim hizmetlerini sağlamaktadır. Ana faaliyet alanı eğitim olan BSC, yetiştirdiği uzman eğitmenler tarafından kendi eğitimlerini düzenlemektedir.



- BSC akreditasyonuna sahip olduğu sertifika /diploma eğitimlerini sunmakla birlikte, en yüksek geçme oranına sahip, NEBOSH sertifika ve diploma eğitimleri için akredite kuruluşlardan biridir.



- BSC sertifika ve diploma programlarını e-learning ve distance learning (e-eğitim ve uzaktan eğitim) alternatifleri ile de sunmaktadır.



Çok soru almakta olduğum uluslararası geçerliliği olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında ilerleyen dönemde detaylı bilgi vermeye devam edeceğim.



İçerik Doğa HSE Group katkılarıyla hazırlanmıştır.