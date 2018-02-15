Hangi burç hangi meslekte daha başarılı?

Astrolojiye göre karakterinizde ve becerilerinizde burcunuzun önemli bir yeri var. Böylece karakteriniz becerilerinizle bütünleşiyor ve karşınıza size en uygun meslekler çıkıyor. Birbirinden farklı 12 burç için en uygun ve en başarılı olabileceğiniz meslekleri şöyle sıralayabiliriz.

Koç: Zeki, önder ruhlu, yaratıcı ve araştırmacı olan koç burçları siyaset, askeri, mühendislik ve spor alanlarında çalışabilir. Böylece hem zekasını kullanacağı hem de lider ruhunu öne çıkaracağı mesleklerde başarılı olabilir.

Boğa: Boğalar sabırlı ve kararlı insanlardır. Sanat yetenekleri bir hayli güçlüdür. Heykeltıraş, mimarlık, inşaat mühendisliği alanlarının yanı sıra gayrimenkul işlerini de hakkıyla yapabilirler.

İkizler: Hareketli, yenilikçi ve öğrenmeye sürekli açıktır ikizler. Masa başındaki işlerdense daha dinamik ortamlarda çalışmak onlar için başarılı bir meslek seçimi olabilir. Hukuk, medya, siyaset, turizm gibi sektörler onlar için oldukça idealdir.

Yengeç: Merhametli, sıcakkanlı, yardımcı, duygusal yapıdaki yengeçler bu özelliklerini kullanarak seçecekleri mesleklerde oldukça başarılı olabilirler. Anaokulu öğretmenliği, psikolog, şair, ressam, senarist, hemşirelik gibi meslekleri tercih edebilirler.

Aslan: Dikkat çekmeyi seven, kendini ön planda tutacak meslekleri seçebilir aslan burcu insanları. Emir almak yerine emir vermeyi ve organize etmeyi seven aslanların direktör, müfettiş, müdür, komutan, işletmecilik gibi mesleklerde başarılı olmaları kolaydır.

Başak: Başak burçları detaylara inmeyi severler ve titiz çalışırlar. Sanat, tıp, muhasebe, eleştirmenlik ve tarih alanlarında çalışarak başarılı olabilirler.

Terazi: Terazi denge ve adalet burcudur. Hakimlik, savcılık, avukatlık yaparak bu meslekleri en iyi şekilde icra ederler. Güzel sanatlarda da başarılı olabilen burçlardandır.

Akrep: Araştırmacı ruha sahiptirler. Bu sebeple çalıştıkları mesleklerde her ayrıntıya dikkat ederek işlerini layıkıyla yerine getirirler. Bilim, ruhsal çözümlemeler, arkeoloji, astrololoji, politika gibi alanlarda başarılı olurlar.

Yay: Hem bedensel hem de zihinsel meslekler için uygunlardır. Sporun her türlü dalında başarılı olabilirler. Turizm, eğitim, basın yayın gibi alanlarda uygun meslek seçimi yapabilirler.





Oğlak Burcu: Lider ruhlu ve cesur kişiliğe sahiptir oğlak burcu insanı. Lider özelliklerinden dolayı, yönetici pozisyonlarında olan mesleklerde olabilirler. Cesur kişiliklerini ise askeri alanlarda, finans sektöründe, ticarette kullanabilirler.

Kova: Kova burçları yenilikçi, çağdaş, vizyon sahibi insanlardır. Kişilikleri doğrultusunda, uzay, tıp, bilişim gibi alanlarda araştırmacı olabilirler. Öğrenmek kadar öğretmeyi de sevdikleri için öğretmen, yazarlık gibi meslekleri de seçebilirler.

Balık: Duygusal, merhametli, özverili, yardımseverdir balık burcu. Bu doğrultuda tiyatro, müzik, bestekarlık, yazarlık gibi mesleklerde oldukça başarılıdırlar. Yardımsever yönlerinden dolayı hasta bakımı, anaokulu öğretmeni, din görevlisi, öğretmenlik de onlar için uygun mesleklerdir.