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Hangi Android sürümleri ne kadar kullanılıyor?

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

Google'ın bugüne dek yayınladığı Android sürümlerinin kullanım oranı açıklandı. İşte rakam rakam farklı Android sürümlerinin kullanım payları...

Geçtiğimiz Ekim ayında Android Oreo sürümünün yüzde 0.2’lik bir kullanım oranı vardı. Bu kapsamda aradan geçen üç ay içerisinde Android cihazların yüzde 0.5’i Android 8.0 ile, yüzde 0.2’lik kısmı ise Android 8.1 güçlendirildi.

Böylece Android Oreo sürümü genel anlamda yüzde 0.7’lik bir paya ulaştı.
Hangi Android sürümleri ne kadar kullanılıyor
Android Nougat ise yüzde 26.2’lik kullanım oranı ile bir önceki döneme göre ciddi bir artış sağladı. Bunun yanı sıra Marshmallow, Gingerbread, Kitkat ve Lollipop sürümleri her geçen gün düşüş yaşamaya devam ediyor.

Nokia gibi üreticilerin şimdiden Android P sürümü için kullanıcılara söz vermesi akıllı telefon sektörü için oldukça güzel gelişmeler.

Ancak, kullanıcıların üreticilerden en büyük beklentisi, yeni Android sürümlerinin çok daha hızlı bir şekilde cihazlar ile buluşturulması yönünde.

Etiketler: android 8 oreo , google
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