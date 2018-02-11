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    Hanedana vatandaşlık sözü

    ANKARA/ İSTANBUL - AA
    11.02.2018 - 22:29 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Osmanlı Hanedanı ailesiyle dün kahvaltıda bir araya geldi.

    Çavuşoğlu özetle şunları söyledi: “Birçok yerde büyükelçiliklerimize hanedandan biri varsa, aileden biri varsa onlara yakın ilgi göstermesi konusunda talimat veriyoruz. Bu, cumhurbaşkanımızın talimatıdır. Biz Osmanlı ile onur duymayı babalarımızdan, dedelerimizden öğrendik.

    ATALARIMIZLA GURUR DUYDUK

    Türk halkının size, Osmanlı Hanedanı’na negatif baktığını düşünmeyin. Bizler hiçbir zaman atalarımızdan, Osmanlı’dan utanmadık, onlarla her zaman gurur duyduk. Bundan sonra da atalarımızın açtığı yoldan gitmek için elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlığı olmayanlara da vatandaşlık vermek isteriz. Türk vatandaşlığı olmayan ama almak isteyen biri varsa elbette Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, bu konuyla bizzat ilgileneceğim.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , Hanedana , Çavuşoğlu , son dakika
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