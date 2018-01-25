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Hande’ye kötü haber! Mahkeme bu kez reddetti

Seren Serengil’den korunmak için daha önce mahkemeye başvuran Hande Yener, bu defa da basın mensuplarına menfaat temini vaadinde bulunarak kendisini kamuoyu önünde küçük düşürmeye çalıştığını iddia ettiği Demet Akalın’dan korunmak için dilekçe verdi. Mahkeme Hande Yener’in korunma talebini reddetti.

Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
25.01.2018 - 10:10 | Son Güncelleme :

HANDE YENER’İ GÖRÜNTÜLEMEYİN” İDDİASI

Hande Yener’in avukatı tarafından İstanbul Aile Mahkemesi’ne verilen korunma istemli dava dilekçesinde Demet Akalın’ın, Hande Yener’e gösterilen yoğun ilgiyi engellemeye, Yener’in başarılarını gölgelemeye, medya algısını değiştirmeye ve Yener’i toplum nezdinde tahkir etmeye çalıştığı anlatıldı. Demet Akalın’ın bu davranışlarının yapmış olduğu röportajlar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sistematik olarak devam ettiğinin belirtildiği dilekçede, “Demet Akalın en son İzmir’deki bir etkinlikte basın mensuplarına menfaat temini karşılığında müvekkil Hande Yener’i görüntülememeleri ve Hande Yener’le röportaj yapmamaları teklifinde bulundu. Demet Akalın bu etik dışı teklifin basında yer alması üzerine Hande Yener’in kendisine iftira attığına yönelik söylemlerini sürdürdü. Müvekkilimi küçük düşürmeye çalışan Demet Akalın’a karşı koruma kararı talep etme zarureti doğmuştur” ifadelerine yer verildi. Ancak mahkeme, 6284 sayılı kanun kapsamında olmadığını belirterek Hande Yener’in korunma istemli talebini reddetti.

 

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Etiketler: Seren Serengil
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