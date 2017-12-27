Hande Yener ve Seren Serengil birbirine girdi....

Telifmetre araştırmasında radyolarda şarkıları en çok çalınan isim olarak Hande Yener'in çıkmasına sunduğu magazin programında şüpheyle yaklaşan Seren Serengil'e Hande Yener'den skandal bir paylaşımla 'cevap' geldi.
Hande Yener Instagram profilinde Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.
Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ve Yener bu kez şu notu paylaştı: Ben silmedim Instagram müstehcen bulmuş...
SERENGİL'DEN 'UYUŞTURUCU' İDDİALI CEVAP
Yener'in paylaşımlarına bu kez Serengil hayli sert ithamlarla cevap verdi. İnstagram sayfasından bir video paylaşan Serengil, "Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil" dedi.
Serengil videosunda şunları söyledi: "Berna beni evden çıkarmadığı için çıkamadım arkadaşlar. Siz canınızı sıkmayın gerçekten. Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil.Ben 15 yıl önce annemin evinin iskelesinde bikini izi çıkmasın diye kafamda mandalla güneşlenirken, uzaktan çekilen fotoğrafı insanlar bulup yayınladıkları zaman ne kendi hayatlarının iğrençliklerini kapatabiliyorlar ne de başarısızlıklarını kapatabiliyorlar. Umursamayın. Avukatıma yönlendirdim. O gereğini yapacak. Siz üzülmeyin. Öpüyorum sizi."
ATIŞMA SÜRÜYOR
Serengil bu videonun ardından da, Yener'in bir klibiden bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kafalar hangi kafalar Hande" notunu ekledi.
Hande Yener ise Serengil'in eski bir röportajında yer alan '15 yaşında uyuşturucu operasyonunda tutuklandık' açıklamasını paylaştı.
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