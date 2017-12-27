Hande Yener - Seren Serengil arasında neler oluyor? Seren Serengil'den üstsüz fotoğrafa cevap

Günün en çok konuşulan konusu Hande Yener- Seren Serengil tartışması oldu. İkilinin sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımlarla atışması, Seren Serengil’in sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın’a da konu oldu. Kendisinin yıllar önce çekilmiş üstsüz fotoğrafını paylaşan Hande Yener’e tazminat davası açacağı öğrenilen Seren Serengil, canlı yayında açıklamada bulundu.
Hande Yener’in Instagram hikayeler bölümünden yaptığı Seren Serengil paylaşımları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Kariyerine sunuculuk yaparak devam eden Seren Serengil’in yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Hande Yener, tepkilere rağmen paylaşımlarını kaldırmadı. Instagram profilinde Seren Serengil'in üstsüz bir fotoğrafını yayınlayarak "Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi. Bu paylaşım bir süre sonra sonra sayfadan kaldırıldı ancak Hande Yener başka bir fotoğraf daha paylaştı.
CANLI YAYINDA AÇIKLAMA
Avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunan ayrıca Hande Yener hakkında 100 Bin TL’lik manevi tazminat davası açan Seren Serengil, Duymayan Kalmasın’ın 27 Aralık tarihli bölümünde açıklamada bulundu.
İşte Seren Serengil’in o açıklamaları:
”Benim yapmış olduğum eleştiriye mesleğimle ya da bu konuyla ilgili çok ağır bir cevap verseydi başımın üzerinde yeri vardı ama Hande dün gece bana bir kadının bir kadına yapabileceği en büyük şiddeti yaptı.
Bana cevabı bu şekilde olmamalıydı. Cevabı listelerin doğru olduğunu ispatlayarak vermeliydi. Benim telifmetre listelerine inanmama sebebim şuydu. Diğer bütün listelerde Hande Yener 20. sıradan önce yoktu. Ama telifmetrede 1. sırada yer aldı. Sezen Aksu, Tarkan gibi isimleri nasıl oldu da geride bıraktı? Diğer listelerde yokken bu listede nasıl birinci oldu? Ve bu yüzden telifmetreye inanmadığımı söyledim. Bu benim yorumum.”
Seren Serengil’in açıklamaları üzerine sessizliğini koruyan ancak story paylaşımlarını sürdüren Hande Yener, ‘2017’nin şampiyonu Hande Yener’ başlıklı haberi yayınladı.
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