Hande Soral intikam peşinde

◊ Yeni sezonda “İsimsizler” dizisiyle izleyici karşısına çıkıyorsunuz, neler söylemek istersiniz?

- Geçen sezonu başarılı bir şekilde tamamlayan “İsimsizler”in kadrosuna katılmak çok güzel. Hikâyenin İstanbul’a taşınmasıyla beraber birçok yeni karakter de diziye dahil oldu. Aynı zamanda yeni yönetmen ve yeni hikâyeyle dizinin bu sezon daha da başarılı olmasını umuyoruz.

◊ Dizide Handan karakterine hayat veriyorsunuz. Handan’ı sizden dinleyelim?

- Handan babasını kaybettiğinden beri onun intikamını almak için yaşayan, gözü kara, cesur ve bir o kadar da fedakâr bir genç kadın. Babasının intikamını almak uğruna yola çıkmış olsa da vatanı uğruna ölümü göze alabilecek kadar vatansever, eğitimli ve donanımlı biri. Varlıklı bir ailenin kızı, fakat onun için önemli olan tek şey bu vatanın bölünmezliği.

“AKSİYON OLMAYACAKSA

OYNAMAK İSTEMEM” DEDİM

◊ Handan bugüne kadar canlandırdığınız karakterlerden çok daha farklı. Rolünüze nasıl hazırlandınız?

- Handan, en çok oynamak istediğim karakterlerden biri. Çok güçlü, çok kadın, çok sert, çok canı yanmış ve çok sağlam biri. Teknik olarak hazırlıklar yaptım. Motosiklet kullanmayı öğrendim, dövüş öğreniyorum. Bunun yanında da karakter için hocamla çalışıyorum. Hâlâ hazırlanmaya devam ediyorum.

◊ Yeni sezonda ekranda birçok yeni proje başlıyor, siz İsimsizler dizisinde olmayı tercih ettiniz, bu projede sizi etkileyen ne oldu?

- Çok uzun zamandır bir aksiyon dizisinde oynamak istiyordum, beni öncelikle çeken Handan karakteri oldu. “Eğer aksiyonun içinde olmayacaksam oynamak istemem” dedim ilk görüşmede hatta. (Gülüyor)





HAYALLERİMDEN BİRİ

KOMEDİDE OYNAMAK

◊ Uzun vadeli hedef ve hayalleriniz var mıdır? Nasıl bir karakteri canlandırırsanız en büyük hayallerinizden birinin gerçekleştiğini söyleyebilirsiniz?

- Uzun vadeli plan yapmıyorum ama tabii ki oynamak istediğim karakterler var ve bu işle beraber birini canlandırıyorum. Komedi oynamayı da çok isterim, bu da hayallerimden biri. Bunu da buradan evrene gönderiyorum.

◊ Başarınızın ne kadarını yeteneğinize, ne kadarını şansa bağlıyorsunuz?

- Başarının ne salt yetenekle ne de şansla olduğuna inanıyorum. İstemek, çalışmak, zeka, şans ve yetenek bence hepsi gerekli.

◊ Hayranlarınızın size söylediği unutamadığınız bir söz ya da mesaj var mı?

- “Hande Soral’a benziyorsun” demişti bir teyze. Ben de “Hande’yim” demiştim, şöyle yanıt vermişti: “Ahh yazık, ‘Oyum’ diyor. Olsun kızım benzemek de güzel.” (Gülüyor)

◊ Hiç bilmediğimiz uğraşlarınız ya da hobileriniz var mı?

- Sanırım yok. Artık her şeyi biliyorsunuz hakkımda!

◊ “Bir gün mutlaka...” cümlesini nasıl tamamlarsınız?

- Anne olmak istiyorum.

◊ Son olarak buradan izleyicilerinize neler söylemek istersiniz?

- Yeni sezonda her pazartesi Kanal D’de buluşalım.

HAYATI

GELDİĞİ GİBİ YAŞIYORUM

◊ Çok güzel ve bakımlı bir kadınsınız. Bu konuda özellikle dikkat ettiğiniz alışkanlıklarınız var mıdır?

- Teşekkürler. Sağlıklı beslenip iyi uyumaya dikkat ediyorum. Spor hayatımın önemli bir yerinde ve hayatı geldiği gibi yaşamayı kabul ediyorum.

Sinemalarda güçlü filmler boy göstermeye başladı!