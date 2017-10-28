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    Hande, İstanbul’a konsere gidiyor

    BERLİN
    28.10.2017 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Almanya’nın Bavyera Radyosu Orkestrası başkemancısı Hande Özyürek, İstanbul’da konser verecek.

    BOĞAZİÇİ Üniversitesi’nin Albert Lang salonunda 1 Kasım’da düzenlenecek konserde Hande Özyürek’e aynı orkestradan Alman viyola ustası Norbert Merkl ile Fransız çellist Alexandre Vay de eşlik edecek. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın solo obuacısı Damla Tuncer de iki eserle misafir sanatçı olarak sahneye çıkacak.

    Hande, İstanbul’a konsere gidiyor

    Hande Özyürek, şimdiye kadar Brüksel Filarmoni, Mozart Senfoni Orkestrası gibi çok sayıda uluslararası orkestralarda çaldı. Zubin Mehta bursuyla Münih Filarmoni Orkestrası’nda eğitim gören Özyürek, dünyanın ünlü orkestra şefleriyle sahneye çıktı. İtalya’da verdiği konser turnuvalarıyla uluslararası üne kavuşan Özyürek, son olarak 17. Uluslararası Müzik Yarışması’nda birinci oldu.

    Etiketler: ALMANYA
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