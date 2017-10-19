Hande Erçel'in yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir?

Mehmet Dinçerler, bu kez özel yaşamıyla gündeme geldi. Yakın dostu Ekin Mert Daymaz'ın eski sevgilisi ile Hande Erçel ile aşk yaşadığı haberleriyle ismi sıkça duyulan Mehmet Dinçerler'in yaşı, mesleği ve kariyeri gibi konular merak konusu oldu. İşte Hande Erçel'in yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile ilgili bilinmeyenler!
29 yaşında olmasına rağmen iş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler hem tarzıyla hem de başarısıyla dikkat çekiyor. İnstagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ile anılmıştı. Magazin dünyasının çok da uzak olmadığı Mehmet Dinçerler şimdi Hande Erçel ile aşk yaşamaya başladı. Mehmet Dinçerler, dünyaca ünlü kahve markasının Türkiye CEO'su. Başarılarıyla dikkat çeken Mehmet Dinçerler her zaman yaptığı yardımlarla da ön plana çıkıyor.
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