Hande Erçel'den Demet Akbağ'a yanıt

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En iyi komedi kadın oyuncu ödülü'nü Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki rolüyle Hande Erçel aldı.

Usta oyuncu Demet Akbağ ise Erçel'in ödül almasıyla ilgili olarak "Bu kişi komedi dizisi mi yapıyor? Güzel olduğu için birtakım işler yapan insanlar var o iş için güzellik gereklidir ama bu iş için yeteneğiniz önemlidir. Ama güzellik de bir yere kadar." dedi.

Konuyla ilgili sessizliğini koruyan Hande Erçel, dün akşam konuk olduğu Beyaz Show'da eleştirilere yanıt verdi.

"Demet Akbağ'ın röportajından sonra çok düşündüm. Bunun sisteme karşı bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Ki, Demet Hanım ne diyorsa haklıdır. Ben onun ne demek istediğini çok net bir şekilde anlıyorum. Yanlış yöne çekmek isteyenler oluyor, başka türlü anlamak isteyenler... Ben her zaman saygıyla karşılıyorum. eleştiriye açık olarak... Ben de kendimi eleştiriyorum. Ama o ödülü alıyorsam 'insanlar da bir şey biliyordur' diye düşünüyorum. "