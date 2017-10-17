Hande Erçel sürpriz aşkla ilgili ilk kez konuştu

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve iş adamı Mehmet Dinçerler'in aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sürpriz aşk hakkında daha önce hiç yorumda bulunmayan Hande Erçel dün katıldığı bir davette yeni aşkını ilk kez anlattı.

Güzel oyuncu, "Çok mutluyuz çok güzel giden bir ilişkimiz var ikimizde çok yoğun çalışıyoruz ama yakında bizi birlikte görebilirsiniz" dedi. (Uçankuş)





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