Hande Erçel eski sevgilisinin en yakın arkadaşına mı aşık oldu?

Genç yıldızın adı bir haftadır iş adamı Mehmet Dinçerler'le anılıyor. Erçel'in daha önce adı Ece Seçkin, Deniz Akkaya, Asena Atalay ve Fatmagül Fakı ile aşk dedikodularına karışan Dinçerler'le hakkında çıkan bir haberi beğenmesi de ilişki iddiasını güçlendirdi.

Medyatava'nın haberine göre Erçel'in yeni aşkının eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'la yakın arkadaş olması ortalığı karıştırdı. Sosyal medyadan da birbirini takip etmeye devam eden Dinçerler ve Daymaz'ın ortak arkadaş grubunda ünlü oyuncular Burak Çelik, Yusuf Çim ve Berk Atan da var. Eğlence ortamlarında beraber çok sayıda samimi fotoğrafları olan Dinçerler ile Daymaz, doğum günleri aynı olan Yusuf Çim ile Berk Atan'ın kutlamalarını da bu yıla kadar hep beraber organize ediyordu.