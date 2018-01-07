Handan yanar döner bir kadın

◊ Diziye yoğun bir ilgi var, öncelikle bu başarı nedeniyle tebrik ederiz. Sizin projeye dahil olma süreciniz nasıl gelişti?

- Geçen yaz temmuz sonuna doğru, bağlı olduğum ajanstan sevgili Derya Butur’la D Yapım arasındaki görüşmeler sonucunda, hikâyedeki Handan karakteri için düşünüldüğümü öğrendim. Karakter analizlerindeki derinlik, hikâyenin hareketliliği ve çok renkliliği ilgimi çekti.

◊ Handan, baskın bir karakter. Onun için neler söylemek istersiniz?

- Handan hayatın içinde çok sık karşılaştığımız, yalnızca hırslı, tahakküm eğilimi yüksek, baskın bir kişilikten öte son derece renkli, yanardöner, ayağı yere basan, gerçek bir karakter. Hikâyenin yarı karanlık tarafında gibi görünen ama değişen durumlara göre çok çabuk strateji geliştiren, şaşırtıcı bir tip. Üzerine pek çok şey geliştirilebilir. Buna karşın birlikte yaşaması biraz da “kirpiyle torbaya girmek” misali oldukça zor gibi görünen biri. Bana göre oyun alanı geniş, bir oyuncu için iyi değerlendirilebilirse oldukça keyif verecek bir rol. Handan asla tek renkli bir kadın değil.

OYUNCULUK, AŞKLA

ALTINDAN KALKILABİLEN AĞIR BİR İŞTİR

◊ Siz gerçek hayatta Handan gibi kontrolcü müsünüz?

- Gerçek hayatta kontrolcü değil, kontrollü ve dikkatli olmayı yeğlerim. Kaldı ki oyunculuk öncelikle büyük kontrol, dikkat, titizlik, özveri, ölçülü olmayı gerektiren ve de aşkla altından kalkılabilen, heyecanı, tansiyonu çok yüksek, ağır bir iştir.

◊ Tiyatro sahnesinin tozunu yutmanın oyunculuk kariyeri üzerindeki etkisi nedir?

- Sahneye o ilk adımı atalı 47 yıl olmuş. Toz yutmanın ötesinde, yıllar boyu saçınızdan tırnağınıza tüm bedeniniz, aklınız, yüreğiniz ve ruhunuzla her şeyinizi ortaya koyup, fabrika gibi sürekli oyun üreterek, yaşanan bir özel tiyatro deneyimi... Bu elbette bir oyuncunun en büyük zenginliğidir. Fırsatını buldukça da biriktirdiklerinizi kullanırsınız, her nerede gerekiyorsa.

◊ Planlarınız arasında yeni bir oyun var mı?

- Tiyatro, çalışırken 24 saatin yetmediği bir iş. Beynimde yüreğimde oyunlar çoook. Fırsatını bulabildiğim en kısa zamanda diyelim.





OYUN SIRASINDA

SAHNEDE BACAĞIM KIRILDI

◊ Kariyeriniz boyunca unutamadığınız bir anınız var mı?

- 2000 yılında “Oyunun Oyunu” adlı muhteşem bir komediyi oynamaya başlamıştık. 19 Nisan’dı. Ankara turne programımızın sondan bir önceki oyununun bitimine 20 dakika kala, oyun gereği popoma bir tekme yiyerek sahneye uçup düşmem gerekiyordu. Tekmeyi yedim ama sahneye uçamadan kuliste düştüm. Bir anda sağ bacağım yok oldu gibime geldi. Koşarken bacağım dekorların ağırlıkları arasına sıkışarak kırılmıştı. Yerden kalkamıyor, korkunç bir acı yaşıyordum. Bir taraftan da “Şimdi nasıl kalkıp devam edeceğim” diye düşündüğümü hatırlıyorum. Oyun durduruldu ama seyirci hâlâ gülüyordu.

◊ Sonra ne yaptınız?

- Hakan Gerçek “Aranızda doktor var mı? Kadriye Hanım’a bir şey oldu” dedi ama izleyici hâlâ gülüyordu, çünkü bu durumu oyunun bir parçası sanıyorlardı. Bir süre sonra algılar açılmış olsa gerek doktor geldi. Sonuçta ağır iki ameliyat geçirdim, tekrar yürüyebilmek için ailece uzun uğraşlar verdik. 17 yıldır o kırık yerlerim kendini her fırsatta hatırlatır. Özellikle de nemli havalarda. Bu olaydan günler önce kılı kırk yararak tatil planları yapıyorduk. Öyle ki, plan yapıp değiştirmekten yorulmuştuk. O günden sonra plan yapmamayı da öğrendim.

DİKİŞ MAKİNESİNİN

BAŞINDA BEYNİMİ

BOŞALTIYORUM

◊ Üniversitelerin konservatuvar bölümlerinde oyunculuk dersleri verdiğinizi biliyoruz. Hâlâ devam ediyor musunuz?

- Bu yıl özel bir üniversitede sahne dersi veriyorum. Gençlerle çalışmak farklı bir heyecan.

◊ Set dışında hayatınız nasıl geçiyor? Oyunculuk dışında ilgilendiğiniz şeyler var mı?

- Şu anda dizi çalışması tüm zamanımı alıyor. Set dışındaki küçük zaman dilimlerini dinlenerek geçirmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça yürüyorum. Yaz gelince Datça’ya göç ederiz. 30 yıldır kaçış noktamız, nefes alabilme alanımız orası. Arada sırada dikiş makinesinin başına geçip bir şeyler üreterek beynimi boşaltmayı seviyorum.

SENARYOYU OKUMA SÜRECİ

AYRI BİR HEYECAN

◊ Sizce “Siyah Beyaz Aşk” başarısını neye borçlu?

- Dizi son derece hareketli, sürükleyici, sürprizleri bol, karakterler çok renkli. Sinema filmi titizliğinde çekiliyor. Oyuncular üzerlerine düşenin hakkını vermek adına canla başla çalışıyorlar.

◊ Diziye dair eklemek istediğiniz bir şey var mı?

- Olayların gelişimini öngöremiyoruz. Senaryoyu elimize almadan hiçbir şey öğrenemiyoruz. O anlamda senaryoyu okuma süreci ayrı bir heyecan oluyor. Senaryo tansiyonu hep yüksekte tutmayı başarıyor.

◊ “Siyah Beyaz Aşk” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- İzleyicinin merakını ayakta tutacak bölümlerin devamını diliyorum.