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    Hamzaoğlu'na haciz şoku

    Deniz BOY
    01.11.2017 - 22:11 | Son Güncelleme:

    Evlilik dışı bir erkek çocuk sahibi olduğu ortaya çıkan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Beşiktaş’taki evine haciz memurları dayandı.

    Hamzaoğlu, ilişki yaşadığı Denizlispor’un eski medya sorumlusu Sinem Yanmaz’la iki hafta önce mahkemelik olmuştu. Yanmaz, geçen yıl Hamzaoğlu’nun çocuğunun babası olduğunu sosyal medyadan ilan etmiş, “Evet, benim oğlum” açıklamasını yapan ünlü teknik adam ise “Babalık görevlerimi yerine getiriyorum” demişti.

    Ancak geçen 1 yılın ardından, şu an 6 yaşındaki çocuğun annesi Yanmaz, Hamzaoğlu’nun “babalık görevini yerine getirmediği” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Aylık nafaka 3500 tl ödemesi gereken Hamzaoğlu’nun, ödemeyi yapmadığı için icraya verildiği öğrenildi.

    Mağdur Yanmaz’ın avukatları açıklama yaparak, “Mahkemece kararı verilmiş nafaka borcunda iki tanesi ödenmemiş. Süresinde ödenmediği için yasal prosedürü yerine getirdik. Ödeyeceklerini söylediler. Araçlarına da haciz ve el koydurduk” dedi. 

    Etiketler: Hamza Hamzaoğlu , gazetehaberleri
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