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    Hamza Hamzaoğlu 3500 liralık nafakaya itiraz etti

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 07:43 | Son Güncelleme:

    TEKNİK Direktör Hamza Hamzaoğlu, 5 yıl birlikte olduğu Sinem Yanmaz'dan evlilik dışı doğan oğlu için açtığı davada verilen aylık 3500 liralık nafakaya itiraz etti.

    Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, su an antrenörlük yapmadığını belirten Hamzaoğlu, sadece bir dükkan ve bir daireden gelen kira getirisinin bulunduğunu ileri sürdü.

    Aylık gelirinin gayrimenkullerin kirasından gelen 3800 lira olduğunu belirten Hamzaoğlu, ödediği nafakada indirim yapılmasını istedi. Denizlispor medya sorumlusu iken tanıştığı Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun kendisine ve oğluna 5 yıl hapis hayatı yaşattığını ileri süren Sinem Yanmaz, nafaka davasının yanı sıra İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 201 bin liralık da tazminat davası açmıştı.

    Hamzaoğlu'nun Beşiktaş, Küçükçekmece, Silivri ve Antalya Alanya'da 12 gayrimenkulü, ayrıca kendisinin 2, eşi ve kızının da birer lüks aracı olduğunu iddia etmişti. Yanmaz dilekçesinde, Hamza-oğlu tarafından hem cinsel hem duygusal anlamda sömürüldüğünü ileri sürmüştü. 

    Hamza Hamzaoğluna 200 bin TLlik tazminat davasıHamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

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