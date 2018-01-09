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    Hamsiye niyet 'camgöz' e kısmet

    Erdem ÖZCAN (DHA)
    09.01.2018 - 14:17 | Son Güncelleme:

    İmralı Adası açıklarında yakalanan ‘camgöz’ cinsi 500 kilo ağırlığındai köpek balığı, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçıda sergileniyor.

    Marmara Denizi İmralı Adası açıklarında hamsi avına çıkan bir balıkçı teknesin suya attığı ağlara ‘camgöz’ cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçıların çok zor şartlarda çektiği ağlarına dolanan 500 kiloya yakın dev köpek balığı Bandırma balıkhanesine getirildi. Meraklılar, 500 kilo ağırlığı ve 4 metreye yakın boyu ile ilgi çeken köpek balığının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.  Köpek balığı, üstüne yine aynı ağlarla yakalanan küçük bir de ahtapot konulmasıyla fotoğraf çekenlerin ilgi odağı oldu. Köpek balığını sergileyen balıkçı Metin Çokgezenler, “İmralı açıklarında hamsi avlayan balıkçıların ağlarına takılmış. Bu balığı yeme kültürümüz yok. Muhtemelen Asya ülkelerine gönderilir” dedi.

    Hamsiye niyet camgöz e kısmet
    Hamsiye niyet camgöz e kısmet

    Etiketler: köpekbalığı
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