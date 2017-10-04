Hamit Altıntop: Almanya’da başka kulüpte oynamam

HAMİT Altıntop, Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray'da oynadıktan sonra bu yılın başında Darmstadt'ta transfer oldu. Almanya, İspanya ve Türkiye’de lig şampiyonluğu yaşayan 34 yaşındaki futbolcu, Darmstadt’ın ikinci lige düşmesiyle kariyerinde ilk kez bir alt lige düşme üzüntüsü yaşadı. Üç ülkede şimdiye kadar tam 342 maça çıkan Hamit, ilerleyen yaşına rağmen yeni heyecanlar aradığını ve bu yüzden de her maça yoğun çalışarak hazırlandığını söyledi.

KENDİMİ İSPATLAMAK İSTİYORUM

Geçen sezon Bundesilga’dan düşen Darmstadt ile sözleşmesini uzatan, şimdi İkinci Bundesliga’da futbol oynayan Hamit, Alman Kicker Dergisi’ne konuştu: “kariyerime bakıldığında Darmstadt’ta olmam elbette sürpriz. Real Madrid ve Bayern Münih’te oynadığım düşünüldüğünde, burada olmam geri adım olarak görülür ama ben şimdi Darmstadt’ta kendimi yeniden ispatlamak istiyorum. İkinci Lig’de oynamam, benim için yeni bir heyecan. Yeni oyuncular, yeni rakipler ve benim daha önce bilmediğim deplasmanlarda yeni yaptırımlar var. Buna rağmen sahada 11’e 11 oynuyoruz. Maçlardan zevk almak istiyorum. Bu yüzden de Damstadt benim için çekici. Diğer oynadığım takımlarla karşılaştırıldığında sportif olarak burada her şey daha küçük. Ama benim için futbol önemli. Bu yüzden buraya gelerek geriye düştüğümü sanmıyorum.”

BİRKAÇ YIL DAHA DARMSTADT’TAYIM

“Futbolu bıraktığımda Türkiye'de yaşamak istiyorum. Ama bir yıl önce Darmstadt’a olacağımı hiç düşünemezdim. Bu yüzden gelecekte ne olacağını ve olayların nasıl gelişeceğini kestirmek çok zor. Belki birkaç yıl daha burada, Darmstadt'ta kalırım. Ancak şundan eminim ki, hemen yarın buradan ayrılmayacağım. Almanya'da başka kulüpte top oynamayacağım benim için çok açık. Çok uzun bir yolumuz var. Bir üst lige çıkmak için her şeyin yolunda gitmesi lazım. Belirsiz bir hedef koymaktansa, maçtan maça plan yapmak daha iyi. Sakatlıklar, form düşüklüğü ve futbolda bir çok şey olabilir.”

‘BU İŞİ BEDAVA YAPMIYORUM’

“Sahada olamanın önemini sakatlıklarımdan öğrendim. Başarı için hırsım çok önemli. Ancak hırslı olmam sakatlık döneminde zarar verdi, çünkü kendimi frenleyemiyordum. 34 yaşındayım. İşimi seviyorum, her hafta sahada ve başarılı olmak istiyorum. Ben bu işi bedava yapmıyorum. Bana para ödeniyor. Antrenmanları çok seviyorum. Kariyerim boyunca Louis van Gaal, Jose Mouriho ve Jupp Heynckes gibi ünlü teknik adamlarla çalıştım. Üçü de birbirinden çok farklıydı. Ama üçü de başarıya odaklıydı. Futbol uzmanı olarak van Gaal en iyisiydi. Mourinho ise hisseden ve iyi motive eden biri. Heynckes sevgi dolu babacan biriydi. Ama o da futbol uzmanıydı.”

‘FUTBOLCULAR ÇOK KAZANIYOR’

“Son yıllarda futbol değişti. Artık bir gösteri veya bir etkinlik haline geldi. Futbol eğitimi profesyonel olarak veriliyor. Televizyon ve sosyal medya nedeniyle futbol ve müşterisi farklı bir boyut kazandı. Bunun dezavantajları da var. Artık çabuk değişiklikler yaşanıyor. Eskisi gibi şahsına münhasır futbolcular yok. Ama özel yetenekli futbolcular var. Paris’te oynayan Mbappe mesela. Daha 18 yaşında. 10 yıl daha sahnede kalacak. Futbolcular eskiye göre daha çok kazanıyor çünkü futbola çok yatırım yapılıyor.”