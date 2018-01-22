Hamilelikte ölüm riski 8 kat

Ayrıca bağışıklık sistemi baskılandığı için grip virüsüne karşı hassasiyet artıyor. Bu nedenle hamile kadınlarda, hamile olmayanlara göre ciddi grip geçirme riski 5 kat artıyor. Gripten ölüm ihtimali de hamile kadınlarda genel topluma göre 8 kat daha yüksek.



GEÇEN YIL GRİP SEZONUNDA 21 HAMİLE BU HASTALIKTAN ÖLDÜ

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün’ün verdiği bilgiye göre, gebelikte kalp damar ve solunum sistemlerinde fizyolojik değişiklikler oluyor. Oksijen tüketimi ve kalp hızı artıyor, diyafram yükseliyor, akciğer kapasitesi ise azalıyor. Dolayısıyla solunum sistemi hastalıkları gebelikte tehlike arz ediyor. Ayrıca bağışıklık sitemi baskılanmış olduğu için grip virüsüne karşı hassasiyet artıyor. Bu nedenlerle hamile kadınlarda hamile olmayanlara göre ciddi grip geçirme riski de yükseliyor.



Geçen yılki grip sezonunda 21 hamilenin hayatını kaybettiğini hatırlatan Prof. Dr. Üstün, “Özellikle üçüncü trimesterde (son üç ay) risk en yüksek. Bilhassa astım, diyabet, obezite gibi ek risk faktörü olan hamilelerde risk artıyor” diyor.



GRİP AŞISI YENİDOĞANI DA 4-6 AY SÜREYLE KORUYOR

Grip aşısının hamileliğin her dönemde yapılabildiğini ancak ilk üç ayda yapıldığında koruyuculuk oranının daha düşük olduğunu belirten Prof. Dr. Üstün, şunları söyledi: “Hamilelikte grip aşılarının hastalıktan koruma (bağışıklık) oranı yüzde 70 dolayında. Yenidoğanlar da tıpkı hamileler gibi grip açısından yüksek risk grubundadır. Yenidoğan dönemi için onaylanmış bir grip aşısı yok ama hamilelikte yapılan grip aşısı yenidoğanı 4-6 ay gripten koruyor. Hamilelikte yapılan grip aşısının yenidoğanı koruma oranı yüzde 60. Tüm hamilelere, ayrıca grip mevsimi olan ekim-nisan ayları arasında hamile olma ihtimali bulunan tüm anne adaylarına grip aşısı öneriyorum.”



HAMİLELERE ÖNERİLER

Hastalık belirtileri azalıncaya kadar toplumla temastan kaçının.

Ateş yüksekse, doktor kontrolünde ateş düşürücü kullanın.

Bol sıvı tüketin ve dinlenin.

Dünya Sağlık Örgütü hamileyken grip geçirenlere antiviral tedavi verilmesini öneriyor. Ancak antiviral tedavinin doktor kontrolünde, geciktirilmeden uygulanması önemli. Etkili olabilmesi için hastalık başladıktan sonra 48 saat içinde alınmalı.

Üzerine bakteriyel enfeksiyon eklenmedikçe antibiyotik kullanılmamalı.



ANNE KARNINDAKİ BEBEK GRİPTEN ZARAR GÖRÜR MÜ?

Anneden bebeğe grip virüsünün geçişi nadir görülüyor. Ancak gebeliğin erken döneminde grip geçiren hamilede ortaya çıkan yüksek ateş, fetüste doğumsal sakatlıklara yol açabilir. Doğum sırasında grip olan anne adaylarının yenidoğanları nöbet geçirebilir, oksijensiz kalabilir ve hatta yenidoğan ölümleri bile görülebilir.