Hamilelik semptomları mı, depresyon mu?

Mesela daha fazla endişe! Hamilelikte belirli bir seviyede endişe normaldir ancak bu seviye normalin üzerindeyse uzmanlar her şeyin normal rutinine dönebilmesi için hamile kadınlara uzman yardımı almayı öneriyorlar. Peki yaşadığınız şeyler, hissettikleriniz sadece hamilelikle mi ilgili; yoksa gerçek bir depresyonun tam ortasında mısınız?

Depresyon nedir?

Her insan hayatının belirli dönemlerinde üzgün ve umutsuz hissedebilir. Çünkü hüzün içimizde bir histir ve bizim bir parçamızdır; hatta bazı deneyimleri daha da anlamlı kılmaktadır. Hüzünlü olmak normal olmakla birlikte, bu durumun haftalarca veya aylarca sürmesi oldukça kaygı vericidir. Eğer böyle bir durum söz konusuysa, tıbbi yardım aramanın vakti gelmiş olabilir.

Depresyon, bir duygudurum bozukluğudur. Nasıl hissettiğinizi, nasıl hareket ettiğinizi ve düşüncelerinizi olumsuz şekilde etkiler ve kişinin faaliyetlerini, ilişkilerini etkileyebilecek duygusal ve fiziksel problemlerle sonuçlanabilir. Depresyon semptomları arasında ise, değersiz hissetmek, yorgunluk, ilgi kaybı, iştah değişikliği, uyku sorunları, konsantrasyon zorluğu sayılabilir. Uzmanlar bu semptomların en az iki hafta sürmesi durumunda depresyon olduğu sonucuna varmaktadır.

Hamilelik ile depresyon arasındaki ilişki nedir?

Hamile kadınlar, gebelik sırasında ortaya çıkan hormonal değişiklikler nedeniyle, ne yazık ki depresyon için birer "aday" kabul edilebilirler. Kadınların yaklaşık yüzde 14 ila 23’ü hamilelik döneminde depresyon belirtileri ile uğraşmaktadırlar. Bu problemin çözümü ise, anne adayının depresyonda olduğunu tespit etmektir. Çünkü depresyon, annenin huzuru ve bebeğin gelişimi için zararlı sonuçlara neden olabilir.

Hamilelik dönemindeki depresyonun nedenleri nelerdir?

Hamile bir kadının depresyona girmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Zor bir gebelik, anne adayları için büyük bir endişe kaynağıdır. Gebelik dönemindeki bazı rahatsız edici durumlar; mide bulantısı, baş dönmesi, bel ağrısı gibi, anne adayının hayatını olumsuz şekilde etkileyebilir.

Bunun yanı sıra hamilelik hormonları da, anne adayının duygularını ve ruh halini etkileyebilir. Adet döngünüzün ne zaman başladığını hatırlıyor musunuz? İşte gebelik hormonları da aynı şekilde çalışır, çünkü bunlar PMS aldığınızda hareket eden hormonlardır.

Genetik faktörler de, hamilelik döneminde depresyon için bir neden olabilir. Ailenizden birisi depresyon hikâyesine sahipse, bu durumla ilgili doktorunuzu bilgilendirmeniz çok önemlidir. Bu sayede sizi bunu göz önünde bulundurarak gözlemleyebilir.

Stres ise, hamilelik dönemindeki depresyonun bir diğer nedenidir. Anne adayının çeşitli nedenlerle maruz kaldığı stres, onun ruh durumunu olumsuz şekilde etkileyerek olası bir depresyonu tetikleyebilmektedir.

Depresyona çok benzeyen hamilelik semptomlarının yarattığı stresle nasıl baş edilir?

Anksiyete, anne ve bebek için hamilelik sırasında olumsuz şeylere neden olabilir. Bu nedenle anne adayının daha az endişeli hissetmesi için stres atma yöntemlerini uygulamasında yarar vardır. Bunlara örnek olarak ise; sizi rahatlatacak egzersizler yapmak (mesela yoga), hobilerle ilgilenmek ya da hobiler edinmek, eşinizle kaliteli zaman geçirmek ve psikolojik destek almak sayılabilir.

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