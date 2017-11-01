Hamilelik belirtileri nelerdir? Hamilelik nasıl anlaşılır?

Hamilelik, hele ki zamanlaması da doğruysa, dünyanın en güzel şeylerinden biri. Kadın vücudu hamile kaldığı ilk andan itibaren bazı işaretler veriyor. Hamileliğin belirtilerinin başında reglin gecikmesi geliyor. Eğer regliniz beklediğiniz tarihte gelmediyse şüphelenmeye başlayabilirsiniz. Zaman zaman çamaşırınızda görebileceğiniz damlamalar regl olduğunuzu düşündürse de bunların gebeliğin ilk günlerinde, yumurtanın rahme yerleşmesinden kaynaklanan kanamalar da olabileceğini aklınızda tutmanız gerekiyor.

Ağrıyan memeler de gebeliğin güçlü belirtilerinden. Her zamanki sutyeniniz bugünlerde biraz dar geliyorsa, memelerinizde bir hassaslık ve ağırlık hissediyorsanız, meme uçlarınız koyulaştıysa ve damarlarınız belirginleştiyse, bu gebeliğin belirtilerinden biridir.

Gebeliğin bir diğer belirtisi, sürekli yorgunluk ve uykusuzluktur. Bu vücudunuzdaki hormonların artışından kaynaklı olabilir. Çoğu kadında ilk trimesterin sonunda yorgunluk hali de sona erer.

Hamileliğin belirtilerinden bulantı, en yaygın bilinenlerden bir tanesidir. Genelde 6'ncı haftada başlasa da bazı kadınlar daha erken safhalarda da sabah bulantıları yaşayabilir. İkinci trimesterde sona erecek bu sorun için yapabileceğiniz en iyi şey midenizi bastıracak hafif yiyecekler yemektir.

Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı da gebeliğin belirtileri arasındadır. Zira hamileyken vücudunuz ekstra sıvılar üretir, bu da mesanenizin normalden fazla çalışmasına neden olur.

Hamileliğin sebeplerinden bir diğeri, nefes darlığıdır. Çünkü büyümekte olan cenin oksijene ihtiyaç duyar, bu da annenin daha fazla oksijene ihtiyaç duyması anlamına gelir. Bu durum hamilelik boyunca devam edebilir. Özellikle de bebek büyüyüp akciğerlerinize ve diyaframınıza baskı yapınca...

Baş ağrısı da gebeliğin belirtilerinden olabilir. Bu da yine hormon değişikliği kaynaklı bir durumdur. Eğer hamile olduğunuzdan şüphe ediyorsanız baş ağrısına karşı aldığınız ağrı kesiciler konusunda dikkatli olmalısınız. Normalde sırt ağrısı yaşamayan bazı kadınların gebe kaldıklarında bel ağrısı yaşadıkları da görülmüştür. Hamilelik boyunca kilo aldıkça bu ağrıyı çekmeye devam etmeniz muhtemeldir.

Regl dönemlerinde yaşadığınız krampların benzerini yaşıyor olmanız da hamilelik belirtisi olabilir. Çünkü rahminiz kendini bebeğe hazırlarken genişler ve bu tür kramplar ortaya çıkabilir.

Canınızın sürekli ekşi bir şeyler istemesi ya da normalde çok sevdiğiniz balığın kokusunun bile midenizi bulandırması da "Hamile miyim?" sorusu üzerine düşünmeniz için mantıklı bir sebeptir.

Öte yandan daha geçen hafta giyebildiğiniz pantolon bugün dar geliyorsa, şişkinlik ve kabızlık sorunları yaşıyorsanız, gebelik nedeniyle artan progesteron salgınızın sindirim sisteminizi etkilediği söylenebilir.

Ruhsal durumunuzdaki değişiklikler, vücut sıcaklığınızın yükselmesi, koku alma duyunuzun kuvvetlenmesi ve zaman zaman yaşanan baş dönmeleri de diğer gebelik belirtileri arasındadır.

Eğer bu belirtilerin birden fazlasını kendinizde gözlemliyorsanız, eczaneden bir gebelik testi alarak kafanızdaki sorulara kısmen de olsa yanıt bulabilirsiniz. Ancak unutmayın, en başta da dediğimiz gibi, "Hamile miyim?" sorusunun cevabını en iyi doktorunuz verir.