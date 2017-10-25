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    Hamile sandılar... Karnından tümör çıktı

    İHA
    25.10.2017 - 10:42 | Son Güncelleme:

    Marien Hastanesi'nde ameliyata alınan kadın hastanın vücudundan 10.2 kg yumurtalık tümörü alındı.

    Doktorlar, 90 dakika süren başarılı bir ameliyatın ardından, bir kabak büyüklüğündeki tümörü çıkarmayı başardı. Başhekim Dr. Müller-Funogea, 1985 yılından beri doktor olduğunu ve böylesine büyük bir tümöre ilk kez rastladığını belirterek, bu hastalığın Almanya'da en sık rastlanan hastalıklar arasında beşinci sırada olduğunu vurguladı.

    İKİZ BEBEK SANDILAR

    Dr. Müller-Funogea, ''Her, 68 kadından biri yaşam boyu yumurtalık kanseri tarafından etkileniyor. Her yıl yaklaşık 8 bin yeni vakaya rastlanıyor. Bu durum, bu tür genç hastalarda, çok sık rastlanan bir durum değil. Yumurtalık kanseri 50 yaşındaki hastalarda daha çok rastlanıyor. Bu tümör hastanın karnında üç dört yıl yaşamış. Hasta acil servise getirildiğinde ikiz bebek doğuracak şeklinde karnı vardı. Yaptığımız ultrasonun ardından bu büyüklükte tümöre rastlayınca çok şaşırdık. Önemli bir operasyonu başarı ile gerçekleştirdik'' dedi.
    Hastanın sağlık durumun ise iyi olduğu belirtildi.

    Etiketler: Alman , doğum
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