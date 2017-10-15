Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Hamile olduğunu doğumdan 4 saat önce öğrendi!

    Hamile olduğunu doğumdan 4 saat önce öğrendi!

    Hürriyet Haber
    15.10.2017 - 16:44 | Son Güncelleme:

    19 yaşındaki Connie Whitton dört taş dökmüş ve uyguladığı bir diyetin ardından 6 kilo vermişti. Connie sebepsiz yere kilo almaya başlayınca çılgına döndü ve sosyal medyada paylaşmak için bir fotoğraf çekti.

    Sürekli sırt ağrısı çektiği sırt ağrıları dayanılmaz hale gelince nedeninin araştırılması için yaptırdığı bir tarama sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Doğuma girmeden dört saat önce hamile olduğunu öğrenen Connie şunları söyledi; ''Saat 9'da hamile olduğumu öğrendim ve saat 1.05'de bebeğimi kollarımda gördüm. Bu dört saat benim için dokuz ayın tamamıydı diyebilirim.''


    Hamile olduğunu doğumdan 4 saat önce öğrendi


    Ayrıca sözlerine şunları ekledi; ''Hamile olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu, hiçbir belirti yoktu, mide bulantısı, baş dönmesi …"

    Hamile olduğunu doğumdan 4 saat önce öğrendi

    Hamile kaldığından beri spor salonuna gitmeyi ihmal etmeyen Connie, zaman zaman inanılmaz acı çektiğini söyledi. Annesi bu durumun nedenini öğrenmesi için bir doktora görünmesi gerektiğini ısrarla dile getirmişti.

    Hamile olduğunu doğumdan 4 saat önce öğrendi

    Connie, hamile olduğunu bilmediği için bu süreçte alkol kullandığını ifade etti. Doktorun mesanesinde bir enfeksiyon olup olmadığını kontrol etmek için yaptığı bir muayene sırasında duyduğu kalp atışlarıyla ortaya çıkan hamilelik için şoke olduğunu tekrar tekrar ifade etti.

    Etiketler: Connie Whitton , böbrek taşı
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri