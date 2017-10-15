Hamile olduğunu doğumdan 4 saat önce öğrendi!

Sürekli sırt ağrısı çektiği sırt ağrıları dayanılmaz hale gelince nedeninin araştırılması için yaptırdığı bir tarama sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Doğuma girmeden dört saat önce hamile olduğunu öğrenen Connie şunları söyledi; ''Saat 9'da hamile olduğumu öğrendim ve saat 1.05'de bebeğimi kollarımda gördüm. Bu dört saat benim için dokuz ayın tamamıydı diyebilirim.''











Ayrıca sözlerine şunları ekledi; ''Hamile olduğum hakkında en ufak bir fikrim yoktu, hiçbir belirti yoktu, mide bulantısı, baş dönmesi …"

Hamile kaldığından beri spor salonuna gitmeyi ihmal etmeyen Connie, zaman zaman inanılmaz acı çektiğini söyledi. Annesi bu durumun nedenini öğrenmesi için bir doktora görünmesi gerektiğini ısrarla dile getirmişti.

Connie, hamile olduğunu bilmediği için bu süreçte alkol kullandığını ifade etti. Doktorun mesanesinde bir enfeksiyon olup olmadığını kontrol etmek için yaptığı bir muayene sırasında duyduğu kalp atışlarıyla ortaya çıkan hamilelik için şoke olduğunu tekrar tekrar ifade etti.