Hamile olduğunu bu fotoğrafla duyurdu

Moda dünyasını bu aralar annelik heyecanı sardı. Günümüzün en gözde modelleri, şarkıcıları, reality show starları birer birer bebeklerini kucaklamaya hazırlanıyor.

Ağzı burnunda anneler de bu heyecanlarını, çırılçıplak çektikleri fotoğraflarını sosyal medya hesapları üzerinden takipçileri ile paylaşıyor.

İlk olarak; 1991 senesinde Demi Moore'un başlattığı hamileyken dergi kapağı olma akımı, günümüze kadar pek çok ünlü kadınla devam etti ve sosyal medya hesapları üzerinden devam ediyor. Ama onların asıl önemli özeliği hamile ve çıplak olmaları. Hamile bir kadın bedeninin nasıl da estetik gözüktüğünü onlar sayesinde öğrendik.

Bu kapak fotoğraflarında aslında iki kişi var. Fotoğrafta görünen, göz dolduran, güzel, ünlü kadın ve görünmeyen, dünyanın en masum insanı olan bir bebek.

Cindy Crawford, Monica Bellucci,Britney Spears, Eva Herzigova, Christina Aguilera, Paula Patton, Mariah Carey, Jessica Simpson, Kourtney Kardashian, Blac Chyna, Ciara, Serena Williams, Candice Swanepoel derken, hamileyken soyunanlar kervanına son katılan isim Reality show starı Laura Carter oldu. (SÖZCÜ)