Hamile Kate’ten ilk kare

Buckingham Sarayı’ndaki davete eşi Cambridge Dükü William ile birlikte katılan Catherine (Kate), mavi Temperley marka elbisesiyle göz doldurdu. Karnı henüz çok belirgin olmayan Cambridge Düşesi’nin zor bir hamilelik geçirdiği belirtiliyor.
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