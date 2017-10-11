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    Hamile Kate’ten ilk kare

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 23:17 | Son Güncelleme:

    CAMBRIDGE Düşesi Catherine, üçüncü çocuğuna hamile olduğu haberinin ardından ilk kez görüntülendi.

    Buckingham Sarayı’ndaki davete eşi Cambridge Dükü William ile birlikte katılan Catherine (Kate), mavi Temperley marka elbisesiyle göz doldurdu. Karnı henüz çok belirgin olmayan Cambridge Düşesi’nin zor bir hamilelik geçirdiği belirtiliyor.

    Etiketler: Cambridge , kate middleton , gazetehaberleri
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