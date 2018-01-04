Hamile hayranına ev satın aldı

ABD’li yıldız, yaşanan olayı basına açıklamak konusunda temkinli yaklaşırken, Stephanie ‘The Swift Life’ adlı mobil uygulamada ve sosyal medya hesaplarında haberi duyurdu.

Twitter paylaşımında Stephanie, yaşananları şöyle anlattı: “Birçoğunuzun bilmediği bir şey var, o da hamileliğimin 8 ayında evsizdim. Sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle evimizi kaybettik. Aynı zamanda, sevgilim de işini kaybetti. Annem Taylor’a durumu anlatarak, Manchester konserinde kendimi özel hissetmemi sağlayacak bir şey yapmasını rica etmiş.” Stephanie konser sonrasında Swift’in kendisini kıyafet odasına çağırarak sürprizi açıkladığını söyledi.