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    Hamile hayranına ev satın aldı

    DIŞ HABERLER
    04.01.2018 - 23:11 | Son Güncelleme:

    ABD’li pop yıldızı Taylor Swift, 8 aylık hamile bir hayranının evsiz olduğunu öğrenince ev satın aldı. Adı Stephanie olarak açıklanan Taylor Swift hayranı, sürpriz haberi, ünlü şarkıcının Manchester konseri kulisinde öğrendi

    ABD’li yıldız, yaşanan olayı basına açıklamak konusunda temkinli yaklaşırken, Stephanie ‘The Swift Life’ adlı mobil uygulamada ve sosyal medya hesaplarında haberi duyurdu.

    Twitter paylaşımında Stephanie, yaşananları şöyle anlattı: “Birçoğunuzun bilmediği bir şey var, o da hamileliğimin 8 ayında evsizdim. Sağlık ve güvenlik gerekçeleriyle evimizi kaybettik. Aynı zamanda, sevgilim de işini kaybetti. Annem Taylor’a durumu anlatarak, Manchester konserinde kendimi özel hissetmemi sağlayacak bir şey yapmasını rica etmiş.” Stephanie konser sonrasında Swift’in kendisini kıyafet odasına çağırarak sürprizi açıkladığını söyledi. 

    Etiketler: Taylor Swift , gazetehaberleri
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