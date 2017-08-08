Hamile, engelli ve hasta memurlara sıcak izni

Valilikten yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava tahmin raporlarına göre, ilimizde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü yükselmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İlimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelliler ve rapor ile tevsik edilmek şartıyla kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar, 9 Ağustos Çarşamba günü 1 gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” denildi.