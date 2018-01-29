Hamdi Ulukaya kimdir kaç yaşında?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 (resmi değil) tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi, yaşamlarının hayvancılığın doğası gereği yayla ve çiftlik arasında geçmesi ve Hamdi Ulukaya'nın da bu göçlerden birisinde dünyaya gelmesi nedeniyle tam olarak bilinmemektedir. Süt besiciliği yapan ailesiyle birlikte bir müddet Erzincan'da zaman geçiren Hamdi Ulukaya, Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi eğitimi almak için Başkent'e gitmiştir. Burada aldığı eğitimin ardından 1994 yılında İngilizce eğtimi için ABD'ye gitti ve 1997 yılında University of Albany'de eğitim görmeye başladı.

2002’de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir fabrikası kurdu. Fakat asıl başarısını, 2005 yilinda, New York eyaletinin kuzeyinde, kapatılmış olan büyük bir yoğurt fabrikasını satın alarak girdiği büyük riske borçludur. Yoğurt işinde tecrübesi olmamasına rağmen bir imparatorluk haline getirdiği Chobani, beş yıldan kısa sürede yıllık satışlarını sıfırdan 1 milyar doların üzerine çıkararak 2011’de ABD’nin lider yoğurt markası oldu. ABD’de Yunan usulü olarak bilinen süzme yoğurdun rağbet görmesi sayesinde Yunan yoğurdunun ABD pazarındaki payı 2007’deki % 1 seviyesinden 2013’te % 50’nin üzerine çıktı. Uluslararası denetim ve danışmanlık firması Ernst & Young tarafından 2013’te "Dünyada Yılın Girişimcisi" ilan edilen Ulukaya, sahibi olduğu yoğurt imparatorluğunun başarısı ile milyarder oldu. Forbes’e göre serveti 2014 yılı itibarıyla 1,92 milyar dolardır.

New York eyaletinin kuzeyindeki bir çiftlikte işe girdikten sonra, ziyaretine gelen babası, o bölgede satılan beyaz peynirin kalitesini beğenmeyince, oğlu Hamdi’yi Türkiye’de kendi ürettikleri beyaz peyniri ABD’ye ihraç etmeye razı etti. Türkiye'den gelen peynir ABD’de beğenilince, Ulukaya 2002 yılında New York, Johnston’da Euphrates (Fırat) adını verdiği, kendine ait küçük bir toptan beyaz peynir imalathanesi açtı.Tesis iki yılın sonunda ancak kendini kurtaracak hale gelebildi. Ulukaya bu dönemi “O iki yılda hayatımın en zor günlerini geçirdim” diye hatırlıyor.