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Hamdi Ulukaya ABD’de evlendi

Hurriyet.com.tr
28.01.2018 - 16:42 | Son Güncelleme:

ABD’nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya, New York’ta sade bir törenle Louise Vongerichten ile evlendi. Sade bir törenle evlenen çiftin düğünü yaz aylarında Türkiye’de olacak

Ulukaya çifti, Amerikan yasalarına göre gerçekleştirilen nikahın ardından Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’na giderek Türk yasalarına göre de evliliklerini resmileştirdiler. Louise ve Hamdi Ulukaya çiftinin düğünlerinin bu yaz ailelerin ve arkadaşlarının katılımıyla Türkiye’de yapılması planlanıyor.

Hamdi Ulukaya ABD’de evlendi

FOOD DREAMS VAKFI’NIN KURUCUSU

Fransız kökenli Amerikan vatandaşı Louise Vongerichten, ABD’de kurduğu restoranların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında faaliyet yürütüyor.
Hamdi Ulukaya ABD’de evlendi
Mutfak sanatları konusundaki hayallerini gerçekleştirmek isteyen ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi destek veren Food Dreams Vakfı’nın kurucusu olan Louise Vongerichten, Washington D.C. Amerikan Üniversitesi finans bölümünden ve Paris’teki ESSEC Business School işletme yüksek lisans programından mezun.

 

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