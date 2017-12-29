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    Hamburger tepkisi

    Hürriyet Haber
    29.12.2017 - 23:55 | Son Güncelleme:

    ABD Başkanı Trump’ın küresel ısınmayı ciddiye almadığına ilişkin tweet’i çevrecileri çok kızdırdı. Araştırmacı Jon Foley “Küresel ısınma çok gerçek. Aynı sen Big Mac yerken dünyada açlık olması gibi” diye yazdı.

    ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından “Doğu kıyılarında en soğuk yılbaşı gecesi yaşanıyor olabilir. Belki de bu küresel ısınmanın birazını kullanabiliriz. Küresel ısınmaya karşı diğer ülkeler değil, bizim ülkemiz trilyonlarca dolar ödeyecekti. Sıkı giyinin!” mesajı paylaştı. Buna bilim insanları ve siyasetçiler tepki gösterdi. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Kathleen Rice, Trump’a “Bilim dersinden nefret eden bir çocuk gibi tweet atmak yerine, eğer soğuktan bu kadar endişeliysen, 45 milyonun üzerindeki takipçilerine nasıl barınak bulacakları, hipotermiyi nasıl durduracakları, boruların donmasını nasıl önleyecekleri ve hayvanlarını nasıl koruyacakları konusunda bilgi verebilirsin” diye yazdı. Çevre uzmanı, araştırmacı Jon Foley ise Twitter’dan yaptığı açıklamada “İster inan ister inanma küresel iklim değişikliği çok gerçek. Aynı sen Big Mac yerken dünyada açlık olması gibi” dedi.

    Hamburger tepkisi

    ŞAKACI DEDE

    ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesiyle birlikte olduğu Noel yemeğinde küçük oğlu Bannon ve torunlarının arkasından iki kulak işareti yaptığı fotoğraf, sosyal medyada paylaşıldı. Fotoğrafı Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. paylaştı.

    Etiketler: gazetehaberleri
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