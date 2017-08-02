Hamburg saldırganı DEAŞ militanı mı?

ALMANYA’da geçen cuma günü bıçaklı terör saldırısı düzenleyen Ahmad Alhav hakkında Federal Savcılığın soruşturmayı üstlenmesi, saldırıyı bir terör örgütü adına yaptığına dair önemli ipuçları bulundu yorumlarına yol açtı. Bild Gazetesi’nin haberine göre 26 yaşındaki teröristin kaldığı mülteci yurdundaki dolabında DEAŞ flaması çıktı. Teröristin flamayı dolap kapağının içine astığı belirtildi. Ahmad Alhav’ın saldırı biçiminin de terör örgütü DEAŞ’ın eylemine uygun olduğuna dikkat çekildi.

Ahmad Alhav’ın daha önce poliste Filistin’deki El Fetih örgütüne sempati duyduğunu söylediği ileri sürülmüştü. Ancak DEAŞ flamasının çıkmasının saldırganın terör örgütü tarafından yönlendirildiği şüphesini gündeme getirdi.

Ahmad Alhav, Hamburg’ta bir süpermarkete girerek, raftan aldığı 20 santim uzunluğundaki bıçakla terör estirmişti. Bıçağı önüne gelene saplayan saldırgan bir kişiyi öldürmüş, yedi kişiyi yaralamıştı.